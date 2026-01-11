12 Gennaio 2026
Home Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, Antonio De Luca (M5S): “No all’ipotesi di collegamento con Catania ipotizzata dal Ministero della Salute, crea confusione gestionale”

Storie correlate

MAFIA, M5S: DOVEROSO RICORDARE PICCOLO DI MATTEO, VITTIMA IGNOBILE CRUDELTA’ COSA NOSTRA

MAFIA, M5S: DOVEROSO RICORDARE PICCOLO DI MATTEO, VITTIMA IGNOBILE CRUDELTA’ COSA NOSTRA

11 Gennaio 2026
Cimiteri. La denuncia della deputata M5S Stefania Campo: E’ allarme degrado in tutta la Sicilia

Cimiteri. La denuncia della deputata M5S Stefania Campo: E’ allarme degrado in tutta la Sicilia

10 Gennaio 2026
SANITÀ, CARMINA (M5S): “SICILIA AL COLLASSO, SISTEMA FALLITO E CITTADINI ABBANDONATI”

SANITÀ, CARMINA (M5S): “SICILIA AL COLLASSO, SISTEMA FALLITO E CITTADINI ABBANDONATI”

9 Gennaio 2026

Leggi anche

MAFIA, M5S: DOVEROSO RICORDARE PICCOLO DI MATTEO, VITTIMA IGNOBILE CRUDELTA’ COSA NOSTRA

MAFIA, M5S: DOVEROSO RICORDARE PICCOLO DI MATTEO, VITTIMA IGNOBILE CRUDELTA’ COSA NOSTRA

11 Gennaio 2026
Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, Antonio De Luca (M5S): “No all’ipotesi di collegamento con Catania ipotizzata dal Ministero della Salute, crea confusione gestionale”

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, Antonio De Luca (M5S): “No all’ipotesi di collegamento con Catania ipotizzata dal Ministero della Salute, crea confusione gestionale”

11 Gennaio 2026
Intimidazione al sindaco di Carlentini, la solidarietà di Anci Sicilia

Intimidazione al sindaco di Carlentini, la solidarietà di Anci Sicilia

10 Gennaio 2026
Cimiteri. La denuncia della deputata M5S Stefania Campo: E’ allarme degrado in tutta la Sicilia

Cimiteri. La denuncia della deputata M5S Stefania Campo: E’ allarme degrado in tutta la Sicilia

10 Gennaio 2026