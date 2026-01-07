Salvatore Saldi Re delle E-Bike: Trionfo d’Oro al Campionato regionale Coppa Sicilia FCI

​Il fango, la fatica e la tecnologia delle “ruote grasse” hanno decretato il loro verdetto: Salvatore Saldi è il nuovo campione di categoria del Campionato Regionale FCI dedicato alle E-Bike. Un successo che porta orgoglio e prestigio alla ASD MTBaragona e alla comunità aragonese.

Il percorso che ha condotto Saldi sul gradino più alto del podio non è stato privo di sfide. Attraverso le tappe del circuito regionale , l’atleta ha saputo gestire con maestria la potenza del motore elettrico e la tecnica di guida muscolare, dimostrando una costanza di rendimento.

“​Complimenti a Salvatore Saldi per aver portato i colori della ASD MTBaragona sul tetto del campionato! Ha dimostrato una determinazione incredibile in ogni singola gara” commenta il presidente Giovanni Graceffa .

Il campionato si chiude con i festeggiamenti, ma l’occhio è già rivolto alla prossima stagione.

