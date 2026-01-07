Lotteria Italia 2025: 306 biglietti vincenti, premi per oltre 22 milioni di euro

ROMA – Il “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita”, come riporta Agipronews, ha stabilito di attribuire 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 euro.I premi dei 306 biglietti vincenti saranno così suddivisi:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000

2° Premio € 2.500.000

3° Premio € 2.000.000

4° Premio € 1.500.000

5° Premio € 1.000.000

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

N° 30 premi da € 100.000

PREMI DI TERZA CATEGORIA

N° 60 premi da € 50.000

PREMI DI QUARTA CATEGORIA

N° 210 premi da € 20.000

Di seguito la serie e il numero del biglietto estratto durante l’anteprima della trasmissione Affari tuoi corrispondente al premio speciale di 300.000 euro:

M 291089

Quest’anno si è registrato un aumento di oltre il 10% dei biglietti venduti. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti sono riservati premi per complessivi 188.000 euro. Come riporta Agipronews, l’elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito www.adm.gov.it

Lotteria Italia 2025, quinto premio da un milione di euro ad Albano Laziale (RM)

ROMA – Come riporta Agipronews, il quinto premio della Lotteria Italia 2025 da un milione di euro va al tagliando Q 331024 venduto ad Albano Laziale, in provincia di Roma.

Lotteria Italia 2025, quarto premio da 1,5 milioni di euro a Jerzu (NU)

ROMA – Il quarto premio della Lotteria Italia 2025 da 1,5 milioni di euro, come riporta Agipronews, va al tagliando D019458 venduto a Jerzu (NU).

Lotteria Italia 2025, secondo premio da 2,5 milioni di euro a Ciampino (RM)

ROMA – Il secondo premio della Lotteria Italia 2025 da 2,5 milioni di euro, come riporta Agipronews, va al tagliando E 334755 venduto a Ciampino, in provincia di Roma.

Lotteria Italia 2025, terzo premio da 2 milioni di euro a Quattro Castella (RE)

ROMA – Come riporta Agipronews, il terzo premio della Lotteria Italia 2025 da 2 milioni di euro va al tagliando L 430243 venduto a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.

Lotteria Italia 2025, Roma e provincia in festa: vinti 8,5 milioni di euro, il primo premio torna nella Capitale dopo quattro anni

ROMA – Roma torna protagonista della Lotteria Italia: il primo premio da 5 milioni di euro sbarca nella Capitale dopo quattro anni. Come riporta Agipronews, non è solo Roma a festeggiare, ma anche la sua provincia, con il secondo biglietto, da 2,5 milioni di euro, vinto a Ciampino, e il quinto, da 1 milione, acquistato da un fortunato giocatore di Albano Laziale: il bilancio, considerando solo i premi di prima categoria, è di 8,5 milioni di euro.

Dopo due edizioni senza successi milionari, il Lazio torna la regione regina, replicando il bottino della Lotteria Italia 2021, altra edizione in cui furono vinti 8,5 milioni di euro. Dal 2000 in avanti è la nona volta che la regione conquista il primo premio, staccando la Lombardia seconda a quota 5. Come riporta Agipronews, anche quest’anno il Lazio è stato la regione con più biglietti venduti, oltre 1,7 milioni, con Roma che si conferma la provincia leader, ben 1.376.590 staccati, circa il 14% sul totale nazionale, un ulteriore dato che conferma il legame tra la Lotteria e la Capitale, anche grazie alla particolare “magia” che gli italiani attribuiscono ai tagliandi acquistati nella Città Eterna.

Lotteria Italia 2025: attenzione alla “data di scadenza”, 180 giorni per reclamare i premi

ROMA – Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2025. I vincitori hanno, come riporta Agipronews, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicando le generalità e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, il codice Iban e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente .

Lotteria Italia 2025: il biglietto da cinque milioni venduto a Roma in via Cassia, il secondo premio da 2,5 milioni all’aeroporto di Ciampino

ROMA – Il biglietto che ha vinto 5 milioni di euro alla Lotteria Italia 2025, come riportato da Agipronews, è stato venduto a Roma, presso il Bar “Le 7 Meraviglie” in via Cassia, 664. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Ciampino, in provincia di Roma, presso Relay Ciampino Airside in via Appia Nuova, 1651.

Il locale è situato all’interno del secondo aeroporto della Capitale. Il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni, continua Agipronews, va al Bar Le Tabaccherie Le Ginestre di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, in via Giuseppe Di Vittorio, 49 A. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno a Jerzu, in provincia di Nuoro, in via Umberto I, 263. Il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, infine, è stato venduto ad Albano Laziale in corso Giacomo Matteotti, 12.

Lotteria Italia 2025: i premi vincenti dalla seconda alla quarta categoria

ROMA – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la serie e i numeri dei biglietti della Lotteria Italia 2025 dalla seconda alla quarta categoria. Qui il comunicato stampa riportato da Agipronews con tutte le vincite al dettaglio.

Lotteria Italia 2025, al Bar 7 Meraviglie di Roma il premio da 5 milioni di euro: ”Spero che cambi la vita a qualcuno in difficoltà, biglietto vincente tra gli ultimi venduti”

ROMA – “Abbiamo saputo della vincita questa mattina da una delle prime clienti che è entrata”, racconta ad Agipronews Daniele Ciavaglia, il titolare del bar 7 Meraviglie in Via Cassia 664 a Roma, dove un cliente fortunato ha vinto 5 milioni di euro alla Lotteria Italia 2025. “Ho guardato su internet – prosegue – ed è stato allora che ho avuto la conferma”. si tratta della prima grande vincita per il bar 7 Meraviglie, dopo 25 anni di attività e l’emozione è grande. “Non sappiamo chi abbia comprato il biglietto, ma sono quasi sicuro che sia uno degli ultimi tagliandi venduti tra il 28 e il 30 dicembre. Credo sia stato comprato in uno di quei giorni tra gli ultimissimi biglietti venduti”, prosegue il titolare dell’esercizio ad Agipronews, che da questa mattina è diventato ritrovo di clienti abituali e curiosi. “Non mi aspetto che il vincitore si faccia vedere, ma se ci facesse un regalino in anonimato, ne sarei felice”, commenta ironicamente Daniele Ciavaglia. Sul fortunato vincitore il titolare del bar 7 Meraviglie afferma: ”Spero che sia una persona in difficoltà, qualcuno a cui questa vincita possa davvero cambiare la vita”. “Sicuramente si tratta di una sensazione molto bella e gratificante – conclude Ciavaglia – Soprattutto quando una vincita del genere arriva dopo un anno di lavoro, è un’emozione molto positiva”.

Lotteria Italia 2025, a Jerzu (NU) premio da 1,5 milioni di euro. “Emozione grandissima rappresentare la prima vincita milionaria della regione”

ROMA – “Ho scoperto della vincita guardando la trasmissione Affari Tuoi”, racconta ad Agipronews Pier Giulio Piras, titolare del Bar a Jerzu, in provincia di Nuoro, dove è stato acquistato il biglietto vincente della Lotteria Italia 2025 dal valore di 1,5 milioni di euro.

“La gioia è grandissima, ma l’emozione ancora più forte – prosegue il titolare – è essere stati il posto in cui c’è stata la prima vincita milionaria della storia della Lotteria Italia in tutta la regione. Si tratta di un evento straordinario che non si era mai verificato, almeno da quando è entrato in vigore l’euro”.

Sul fortunato vincitore Pier Giulio Piras si dimostra speranzoso: “Il vincitore ancora non si sa, ma io spero tanto si tratti di uno dei miei clienti abituali, qualcuno del posto. Noi aspettiamo, magari si farà vivo”, conclude ad Agipronews il titolare del bar che da questa mattina continua di ospitare un via vai di persone pronte a festeggiare il “grande evento”.

Lotteria Italia 2025, al Relay dell’Aeroporto di Ciampino venduto il biglietto da 2,5 milioni di euro. “Il vincitore è tra le migliaia di viaggiatori che passano da qui”

ROMA – “Abbiamo saputo della vincita questa mattina, il telefono non smette di squillare”, racconta una dipendente del Relay Ciampino Airside in via Appia Nuova, all’interno dell’aeroporto di Ciampino, dove è stato acquistato il secondo biglietto vincente della Lotteria Italia 2025 da 2,5 milioni di euro. “Difficile ipotizzare chi sia stato il fortunato vincitore – proseguono dall’esercizio in provincia di Roma – Noi abbiamo iniziato a vendere i biglietti da novembre, ma essendo un luogo di passaggio, tra partenze e arrivi, sono migliaia le persone che si fermano nel nostro punto vendita ogni giorno”. Come rivela la dipendente del Relay Ciampino Airside ad Agipronews, si tratta della prima vincita di tale portata per l’attività e questo aumenta di tanto l’emozione. “Siamo molto contenti, è da stamattina che non si parla d’altro. E anche se dubitiamo che il vincitore possa farsi vivo, l’entusiasmo è altissimo”, conclude la dipendente del punto vendita fortunato.