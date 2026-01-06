Lotteria Italia 2025, vendite online stabili: staccati oltre 215mila tagliandi “virtuali”
ROMA – Stabili le vendite online dei biglietti della Lotteria Italia: come riportato da Agipronews, nell’edizione 2025 sono 215.949, circa mille in meno (-0,4%) rispetto allo scorso anno quando si sfiorò quota 217mila: si tratta ancora di una piccola fetta (il 2,2%) rispetto al totale di 9,6 milioni di tagliandi staccati, ma un risultato che comunque testimonia il legame degli italiani con un gioco tradizionale che ha saputo adeguarsi alle nuove tecnologie.