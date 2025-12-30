Lotteria Italia, a Pesaro la “tabaccheria più fortunata d’Italia” sogna ancora un premio milionario: “Non c’è due senza tre”

ROMA – “Non c’è due senza tre”. Con questo motto, Raffella Pensalfini, dipendente della tabaccheria Cardinali di Marcello Bucci, in piazza Giovanni Lazzarini, 8 a Pesaro, punta il tris alla Lotteria Italia. Come riportato da Agipronews, dopo il successo con il primo premio da 5 milioni di euro nel 2020 e l’ultima vincita da 2,5 milioni lo scorso 6 gennaio, il punto vendita, situato nel pieno centro, è sempre gremito di clienti che sperano in un altro colpo milionario nella tabaccheria “più fortunata d’Italia”. “Noi sogniamo la tripletta, ma la sognano soprattutto le tante persone che ormai, da settembre, accorrono per comprare i biglietti, sfruttando le “vibrazioni positive” che emana il nostro locale. Settembre, per la vendita dei tagliandi della Lotteria, era sempre stato un mese morto per noi, quest’anno invece è stato molto produttivo”, riferisce la Pensalfini ad Agipronews. “E la caccia al biglietto non è ancora finita, anzi, questo periodo, quello delle vacanze natalizie, rimane per noi sempre il più positivo. Il 2025 è stato fortunato anche per gli altri giochi, in cui abbiamo constatato un notevole aumento di partecipazione, con una vincita massima di 10mila euro nei Gratta e Vinci.”

Ascoltati il giorno dopo l’estrazione della Lotteria Italia 2024, i titolari si auguravano, al contrario della volta precedente, che il vincitore si presentasse per un ringraziamento, un brindisi, ma anche in questo caso nessuno si è fatto vivo: “Né personalmente, né attraverso qualche messaggio. Spero, in caso di nuova vincita, che qualcuno passi dalla nostra tabaccheria”, conclude.