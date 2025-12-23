ROMA – La Lotteria Italia è ancora saldamente presente nelle abitudini degli italiani. L’acquisto del biglietto della Lotteria, organizzata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, continua ad essere un appuntamento immancabile: un successo senza tempo, confermato da un nuovo aumento delle vendite dei biglietti del 10% rispetto alla scorsa edizione. I tagliandi venduti in vista dell’estrazione del 6 gennaio, secondo quanto apprende Agipronews da fonti istituzionali, viaggiano verso quota 9,5 milioni, in vistosa crescita rispetto ai 6,7 milioni del 2023 e agli 8,6 dell’edizione 2024. Un sogno nel cassetto che si rinnova di anno in anno, accompagnando diverse generazioni e che mantiene intatto il suo fascino, resistendo al passare del tempo e alle mode. Continua dunque anche quest’anno “l’effetto De Martino”, il conduttore di “Affari Tuoi”, il programma abbinato alla Lotteria, che tanta parte aveva avuto nel rilancio del prodotto.

PREMIO SPECIALE Accanto all’appeal del protagonista, ricorda Agipronews, da non dimenticare la novità rappresentata dall’introduzione di un premio speciale unico del valore di 300mila euro. Un’estrazione straordinaria, anticipata rispetto alla tradizionale assegnazione dei premi finali, che rende l’attesa ancora più emozionante. L’evento è fissato per il 6 gennaio 2026 alle ore 20.30, sempre in diretta televisiva su Rai 1, in anteprima rispetto all’estrazione finale i cui biglietti estratti di prima categoria verranno comunicati durante “Affari Tuoi”. L’estrazione si svolge quindi in forma anticipata rispetto alle operazioni di estrazione finale, che avranno luogo a Roma, nella sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a partire dalle 21 dello stesso giorno. Dopo l’assegnazione del premio speciale, si procederà infatti all’estrazione dei premi di prima categoria e delle altre categorie.