Lotto: a Palermo doppietta da 26mila euro

Sicilia in festa con il Lotto. Nel concorso di sabato 20 dicembre, come riporta Agipronews, centrata una doppietta a Palermo: la prima vincita da 14.250 euro è stata realizzata grazie a tre ambi e un terno in via Serradifalco, mentre la seconda, da 12mila euro, centrata con una quaterna in via Giovanni Campolo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro da inizio anno.

