Finanziaria, Cisal Sicilia: “Interventi positivi ma poco coraggio su Arpa e part-time enti locali”

Palermo, 22 dicembre 2025 – “L’approvazione della Finanziaria prima del Natale, da parte dell’Assemblea regionale, consentirà alla Sicilia di evitare l’esercizio provvisorio. Una buona notizia, così come giudichiamo positivamente molti degli interventi previsti. Spiace però che le forze politiche non abbiano trovato le risorse sufficienti né per i lavoratori part-time che garantiscono il funzionamento degli enti locali, a scapito dei siciliani che non potranno avere maggiori servizi, né per l’Arpa Sicilia che ha una scopertura d’organico del 70%. Sarebbe servito più coraggio”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Gianluca Cannella di Cisal Sicilia e Csa-Cisal.

“L’emendamento approvato prevede un aumento di appena due ore per una platea di oltre 12 mila lavoratori part-time in forza agli enti locali – spiegano -. Una prima ma troppo timida risposta alle richieste dei lavoratori e del nostro sindacato che non ci lascia soddisfatti. Nessun intervento invece per l’Arpa che, a causa della carenza di personale, non riesce nemmeno a garantire i servizi minimi e che, grazie a una norma nazionale, potrebbe stabilizzare 95 precari con appena 3 milioni in più all’anno”.