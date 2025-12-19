Palermo, 19 dicembre 2024 – “Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee” verso la conclusione: questa sera alla Martorana il concerto “Cine-Hollywood Christmas – Voci e Suoni della Generazione”

Si avvicina alla conclusione Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee, il progetto culturale e sociale promosso dall’Associazione E.C.U. – European Culture University, con la direzione artistica del Cav. Dott. Francesco Panasci e il sostegno del Ministero per lo Sport e i Giovani.

Questa sera, giovedì 19 dicembre alle ore 18:00, la suggestiva cornice della Chiesa della Martorana, in Piazza Bellini a Palermo, ospiterà “Cine-Hollywood Christmas – Voci e Suoni della Generazione”, penultimo appuntamento di una settimana intensa dedicata alla formazione, alla sperimentazione e alla creatività giovanile.

L’evento propone un viaggio musicale tra le più celebri colonne sonore del cinema hollywoodiano, reinterpretate in chiave natalizia. Sul palco si esibiranno il tenore Fabrizio Corona, Paolo Gurrera al pianoforte, Valentina Miserendino (mezzosoprano) e Girolamo Lampasona al violino, in un dialogo tra grandi suggestioni cinematografiche e la spiritualità senza tempo della Martorana.

Il progetto Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee ha posto al centro studenti, giovani NEET e interpreti emergenti, trasformando i linguaggi dell’arte contemporanea in strumenti di relazione, espressione e crescita personale.

Dal 13 dicembre, i partecipanti sono stati coinvolti in sette giorni di laboratori ospitati in diversi luoghi simbolo della cultura palermitana, tra cui il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti”, l’ECULAB, la Residenza Universitaria San Saverio e la Guardia Marina Nazionale. I percorsi hanno affrontato temi legati all’energia vitale ed emotiva, attraverso la ricerca sonora, la drammaturgia collettiva e la narrazione, ispirandosi anche al volume “Io sono energia”.

L’iniziativa risponde all’esigenza di creare spazi autentici di aggregazione e partecipazione per una generazione spesso segnata da fragilità relazionali e smarrimento, offrendo ai giovani l’opportunità di diventare protagonisti attivi della produzione culturale e artistica.

L’ingresso al concerto di questa sera è gratuito.