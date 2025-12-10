Progetto Civico Italia a Palermo domenica 14 dicembre: decine di comitati da tutta la Sicilia con Onorato, Miceli e La Vardera

Decine di realtà locali siciliani, da Catania a Castelvetrano, passando per Caltanissetta e Niscemi, hanno aderito in questi giorni alla proposta di Progetto Civico Italia. I comitati, insieme ad amministratori locali, rappresentanti della società civile e cittadini si sono dati appuntamento per domenica 14 dicembre al Cinema Rouge et Noir di Palermo per una mattinata di dialogo e confronto.

Un appuntamento pensato per ascoltare idee diverse, condividere esperienze e approfondire insieme le sfide e le opportunità che stanno attraversando la Sicilia e l’Italia.

Sul palco Alessandro Onorato, assessore comunale a Roma e promotore di Progetto Civico Italia; Carmelo Miceli, consigliere comunale a Palermo e coordinatore regionale di Progetto Civico Italia; il deputato regionale Ismaele La Vardera. Al loro fianco sindaci, rappresentanti del mondo della scuola, dei sindacati, delle professioni, amministratori locali.

Un’occasione per raccontare realtà, storie e persone che ogni giorno lavorano per rendere la Sicilia un luogo in cui vivere, investire e restare.

L’appuntamento è per domenica 14 dicembre 2025, ore 10 al Cinema Rouge et Noir, piazza Giuseppe Verdi, Palermo.