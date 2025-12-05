Vitai Inc., startup innovativa fondata da Alessandro Arcidiacono e Guglielmo Rosa, selezionata tra i 31 Champion del BCC Innovation Festival 2025 è stata premiata durante il Festival Day tenutosi a Roma presso le Officine Farneto il 4 dicembre scorso. La start up, fondata da due ragazzi originari di Modica in provincia di Ragusa, era accompagnata dalla BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo.

Il Festival, promosso dal Gruppo BCC Iccrea, ha visto la partecipazione di centinaia di idee imprenditoriali da tutta Italia e rappresenta oggi uno dei più importanti ecosistemi nazionali di valorizzazione dell’innovazione territoriale.

Vitai Inc. si è distinta nella categoria HealthTech, presentando Aivi, una cartella clinica digitale potenziata da intelligenza artificiale, progettata per rendere i dati sanitari comprensibili, ordinati e sempre accessibili ai pazienti. Il progetto nasce dall’esperienza diretta dei founder e dall’esigenza di superare la frammentazione delle informazioni cliniche, oggi causa frequente di errori, ritardi, incomprensioni e costi evitabili. La piattaforma è già in fase di test con Micros Clinic, realtà multispecialistica con oltre 40 professionisti e 90.000 pazienti.

I giovani fondatori hanno costruito il proprio percorso tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Alessandro Arcidiacono , CEO di Vitai, ha maturato esperienze in project management, operation e innovazione tra Milano, Londra e San Francisco, con un forte focus sulla digital health e una visione sviluppata anche a partire dalla propria esperienza personale da paziente cronico.

Guglielmo Rosa, Director e co-founder, unisce una formazione filosofica a esperienze professionali in product management, sanità privata e innovazione clinica, avendo contribuito allo sviluppo di soluzioni digitali in ambito sanitario e alla definizione dell'architettura di Aivi.

Il progetto di Vitai Inc. riflette pienamente la missione delle BCC: sostenere idee capaci di generare valore economico e impatto sociale, rafforzando competenze e occupazione nei territori. La piattaforma, infatti, prevede la creazione di nuovi profili professionali altamente qualificati nel Sud Italia e il coinvolgimento di università, cliniche e poli di ricerca.

Salvatore Saporito, Presidente della BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, ha dichiarato: «Come BCC siamo orgogliosi di accompagnare giovani che portano nel mondo soluzioni ad alto valore sociale. Il BCC Innovation Festival conferma la forza del nostro modello: sostenere l’economia reale, promuovere la cooperazione e valorizzare iniziative che migliorano concretamente la vita delle persone. Vitai incarna perfettamente questi valori».

Nicola Culicchia, Direttore Generale della BCC, ha aggiunto:«Il nostro compito, come banca di comunità del Gruppo BCC Iccrea, è favorire la crescita dell’innovazione mettendo al centro le persone e le loro necessità. Vitai è un esempio virtuoso di tecnologia che semplifica, avvicina e rende più accessibile la sanità. Accompagnare i founder in questo percorso è stato naturale: la loro idea esprime un impatto positivo sul territorio e una visione internazionale che può diventare un riferimento nel settore della digital health».

La BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo è l’espressione più rappresentativa del Gruppo Bancario Iccrea in Sicilia dove è presente nelle province di Caltanissetta, Palermo, Enna, Trapani, Ragusa ed Agrigento. Opera sul territorio regionale con 34 sportelli bancari al servizio di 135 comuni. Al 30 giugno 2025, il patrimonio netto si attesta a 259,8 milioni di euro; il totale attivo supera i 1,983 miliardi di euro; i finanziamenti alla clientela hanno raggiunto quota 562,9 milioni di euro. Il prodotto bancario lordo si attesta a 2,294 miliardi di euro. Il Cet 1, l’indice che attesta la solidità patrimoniale, è pari al 60,8%, significativamente al di sopra dei limiti minimi previsti dalla normativa.