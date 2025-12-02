Mercoledì 3 dicembre 2025 aPalazzo Fatta (Piazza Marina 19, Palermo), si terrà l’evento conclusivo del percorso “La Sfida della Sostenibilità – Stakeholders a confronto”, iniziativa organizzata da Manager Italia e avviata con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura della sostenibilità all’interno del sistema economico e sociale regionale. Il progetto, sviluppato attraverso quattro incontri territoriali realizzati nelle città di Catania, Agrigento, Messina e Ragusa, ha coinvolto un ampio panel di stakeholder istituzionali, accademici, imprenditoriali e professionali, favorendo un confronto articolato sui principali temi connessi ai processi di sviluppo sostenibile e alla transizione responsabile della Sicilia. L’appuntamento di Palermo, articolato come momento di sintesi e indirizzo, prevede una sessione introduttiva con i saluti istituzionali di:

Marco Ballarè, presidente Manageritalia;

Carmine Pallante, presidente Manageritalia Sicilia;





Edi Tamajo, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana;





Nicolò Lo Barbera, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo;





Silvia Martinico, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo.





Seguirà la presentazione del bilancio del percorso, a cura di Roberto Saliola, project leader del programma operativo “Sostenibilità Manageritalia”.

I lavori proseguiranno con tre tavole rotonde tematiche, dedicate ai pilastri dell’agenda ESG:

Environment – Responsabilità ambientale e innovazione;





Social – Inclusione, benessere e cultura per lo sviluppo comunitario;





Governance – Etica, trasparenza e rendicontazione.





La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria tramite il link:

https://bit.ly/lasfidadellasostenibilita031225