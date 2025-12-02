Palermo, 02/12/2025. “Schifani e i suoi sono riusciti a difendere le proprie poltrone e le proprie buste paga a dispetto dei disastri che il governo regionale sta facendo e agli scandali che stanno travolgendo la maggioranza. Vuol dire che saranno i siciliani a mandarli a casa. È inammissibile, però, che chi governa con Cuffaro pretenda di darci lezioni di moralità, non lo accettiamo assolutamente. A proposito, il presidente scarichi, ma veramente, i cuffariani anche dal sottogoverno, non li faccia uscire dalla porta per poi farli rientrare dalla finestra, la finisca di buttare fumo negli occhi dell’opinione pubblica. I siciliani non hanno l’anello al naso”.

Lo afferma il coordinatore siciliano del M5S Nuccio Di Paola, a proposito degli attacchi fatti dal presidente della Regione a Giuseppe Conte.