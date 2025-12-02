

PALERMO – “Questa mozione ha avuto il merito di portare in aula finalmente il Presidente della Regione Schifani, che oggi sfiduciamo.

C’eravamo rivolti persino al programma televisivo ‘Chi l’ha visto?’ per capire dove fosse finito il Presidente Schifani.

Il nostro Governatore si è sempre sottratto al confronto. Sin dai tempi in cui più volte avevamo chiesto la convocazione di una seduta Ars straordinaria per discutere di sanità e degli scandali ad essa legati e questa ci era sempre stata negata.

Il Presidente della Regione non si era accorto di una Regione allo sbando, con pronto soccorso allo sfascio, esami istologici che non arrivavano o che arrivavano quando ormai le metastasi erano già partite?

Questo è un Parlamento pieno di indagati.

Ci sono stati persino parlamentari arrestati che hanno dovuto abbandonare il mandato.

Noi chiediamo legalità e per questo abbiamo rivolto un appello ai colleghi: chi vuole scegliere la legalità e la competenza voti a favore della mozione di sfiducia, chi vuole invece che la Sicilia continui a sprofondare tra scandali e malasanità voti contro.

È il momento della scelta”.

Lo ha dichiarato la parlamentare Ars del M5S, Lidia Adorno, intervenendo in aula questo pomeriggio nel corso della seduta in cui verrà votata la sfiducia al governo Schifani.