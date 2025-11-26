10eLotto, tripletta da oltre 80mila euro in Sicilia
Esulta la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, tripletta da oltre 80mila euro nell’ultimo concorso di martedì 25 novembre: un “8” Doppio Oro regala 40mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di Via Modica Ispica a Modica, in provincia di Ragusa. A questi si aggiungono un premio da oltre 20mila euro a Gela, provincia di Caltanissetta, centrato con un “9” presso un esercizio di Via Giacomo Navarra Bresmes, e un altro da 20mila euro a Vicari, in provincia di Palermo, grazie a un “8” Doppio Oro in un punto vendita di Via Diaz. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,5 miliardi da inizio anno.