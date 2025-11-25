Seus, Csa-Cisal: “Si sblocchino subito i concorsi per garantire i servizi”

Palermo, 25 novembre 2025 – “Seus 118 ha bisogno di nuovo personale per garantire un servizio essenziale per la salute dei siciliani. Chiediamo alle istituzioni e alla società di sbloccare immediatamente il concorso per l’assunzione di autisti-soccorritori”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del sindacato Csa-Cisal. “La sospensione del bando vinto da una società interinale è stata una scelta dovuta – continua Badagliacca – ma questa non poteva comunque essere la soluzione strutturale che invece è necessaria. Bisogna valorizzare il merito e la preparazione dei futuri soccorritori, a tutela della salute dei cittadini”.

condividi su: