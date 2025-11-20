Sicilia: Agricoltore muore a Menfi schiacciato dal trattore. Federacma: “Tragedie che si ripetono, servono prevenzione e revisione obbligatoria”

Ancora una morte nei campi siciliani. Un agricoltore di 62 anni ha perso la vita a Menfi, in provincia di Agrigento, schiacciato dal trattore che stava manovrando all’interno di un podere in contrada Cinquanta. Il mezzo si è improvvisamente ribaltato e l’uomo è rimasto intrappolato sotto il veicolo agricolo. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto.

Federacma – la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio – esprime profondo cordoglio ai familiari della vittima e denuncia ancora una volta l’urgenza di una politica seria e strutturata sulla sicurezza dei mezzi agricoli.

“Quando un trattore si ribalta e schiaccia il conducente, è evidente che non ci sono le condizioni minime di sicurezza – dichiara il presidente Andrea Borio –. A mancare sono spesso i sistemi di protezione passiva, come rollbar e cinture, o le verifiche tecniche sullo stato del mezzo. La revisione obbligatoria prevista per legge dal 2015 è ancora inapplicata. Finché lo Stato non renderà operativa questa norma, continueremo a contare morti nei campi”.

In Sicilia, si tratta del secondo decesso per ribaltamento di trattore nel 2025: lo scorso 14 luglio, a Patti, in provincia di Messina, un 37enne è morto in circostanze analoghe.

“Le vittime non sono numeri – conclude Borio –. Sono persone, famiglie, comunità ferite. È tempo che la sicurezza in agricoltura diventi una priorità vera, con controlli, formazione e investimenti. Non possiamo più tollerare che ogni settimana un agricoltore muoia schiacciato da un mezzo non sicuro”.