L’elezione è avvenuta in occasione della XV assemblea nazionale dell’associazione datoriale

Con un lungo applauso e un clima di entusiasmo, il siciliano Giuseppe Pullara è stato riconfermato vice presidente nazionale di Conflavoro con l’importante aggiunta della delega di vicario. Un segnale di fiducia che premia l’impegno e la visione di chi, da anni, lavora per dare voce alle piccole e medie imprese. Alla guida dell’associazione confermato Roberto Capobianco, presidente nazionale.

La decisione è arrivata in occasione della XV assemblea nazionale dell’associazione, a Roma, alla presenza di numerose autorità istituzionali, imprenditori, dirigenti territoriali e rappresentanti delle sedi locali, riuniti per tracciare le linee guida del futuro dell’associazione.

Nel suo discorso, Pullara, che è anche segretario regionale della Sicilia,ha voluto esprimere profonda gratitudine al presidente nazionale Roberto Capobianco, sottolineando il valore umano e sociale che anima l’associazione:

“Voglio ringraziare il presidente Capobianco per quello che ogni giorno fa per la nostra associazione. Oggi non celebriamo una semplice assemblea ma un’equazione umana che unisce sogni, lavoro e dignità.”

Le parole di Pullara hanno evocato l’impegno quotidiano degli imprenditori:

“Siamo arrivati in alto. Non lo facciamo per ambizione ma per amore, così come gli imprenditori che rappresentiamo, aprono l’azienda ogni mattina con la volontà di far portare a casa un pezzo di pane ai propri dipendenti.”

L’assemblea, nell’Auditorium Conciliazione di Roma, martedì 12 novembre scorso, ha voluto celebrare i primi quindici anni dell’associazione e, moderata dal giornalista e conduttore Dario Maltese, ha visto la partecipazione di rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo imprenditoriale in un dibattito aperto e concreto sulle sfide e le opportunità per le PMI italiane. Un momento di riflessione e rilancio per Conflavoro che continua a distinguersi per la sua capacità di ascolto, proposta e azione concreta a favore del tessuto produttivo nazionale. La riconferma di GiuseppePullara rafforza la leadership dell’associazione e ne consolida la visione: un modello associativo fondato su prossimità, competenza e passione. Il vice presidente nazionale vicario ha ribadito l’impegno di Conflavoro nel promuovere una cultura d’impresa etica e inclusiva, capace di generare valore economico e sociale.