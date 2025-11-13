Mercoledì 19 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, incontro con Antonella Chinnici, autrice del libro Pagine di vino Tra mito storia e letteratura, un saggio con la prefazione di Marisa Di Simone, novità editoriale di Navarra Editore.

Il vino, simbolo di sacralità, tradizione e convivialità, si rivela nel saggio della professoressa Antonella Chinnici come un vero e proprio viaggio tra storia, cultura e memoria. Dalle radici bibliche e mitologiche, con Dioniso e gli antichi miti greci, fino alle testimonianze di resti archeologi dall’epoca romana alle dominazioni arabe, normanne, spagnole e inglesi.

A dialogare con l’autrice saranno:

la professoressa Sara Di Martino, il professore Gabriele Giuffrè e la professoressa Rosa Vitale.

A moderare l’incontro sarà: la professoressa Marina Buttari.

A partire dall’antica Grecia il vino si configura come un frammento di civiltà e un ponte tra popoli e epoche diverse: il saggio esplora il legame tra vino e letteratura siciliana, fino ad arrivare ad autori come Tomasi di Lampedusa, Pirandello, Brancati e Consolo, che ne celebrano il ruolo nelle feste, nei momenti di gioia e di dolore, come simbolo di amicizia, memoria e resilienza. La narrazione si arricchisce di racconti e proverbi popolari, custodi di un sapere antico tramandato di generazione in generazione, che testimoniano il duro lavoro nei vigneti e l’amore per questa terra.

Il vino, secondo Chinnici, è molto più di una bevanda: è un atto di memoria, un simbolo di speranza e di rinascita, capace di unire e di raccontare la complessità dell’anima siciliana. Un racconto infinito di storie, emozioni e tradizioni che si intrecciano in ogni goccia, rendendo il vino un vero e proprio patrimonio culturale e identitario della Sicilia.

Antonella Chinnici, docente di Italiano e Latino nei Licei – attualmente presso il liceo Classico Internazionale Umberto I di Palermo – ha pubblicato saggi e articoli di critica letteraria su riviste specializzate. Si occupa di ermeneutica testuale con particolare riguardo ai testi delle autrici e degli autori della sua Sicilia.

Antonella Chinnici, per Navarra editore, ha già pubblicato con Alessandra Colonna Romano e Daniela Musumeci ha pubblicato Tessere di Luce. Letture siciliane dal Duecento ad oggi (2022) e A che i poeti nei tempi bui? Versi di oggi contro la guerra (2024).