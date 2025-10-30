«Sciascia e Tobino: la letteratura tra impegno sociale e cura»

31 ottobre 2025 – Inizio lavori ore 15.30

Saluti istituzionali: Calogero Bongiorno, Sindaco di Racalmuto e Presidente Fondazione Sciascia Isabella Tobino, Presidente Fondazione Tobino Pippo Di Falco, Presidente Casa Sciascia Santa Pitruzzella, Presidente Ordine dei Medici di Agrigento Luigi Burruano, Presidente Commissione Albo Odontoiatri (CAO) Giuseppe Ruggeri, Presidente AMS

1^ sessione: “Sciascia e Tobino: scambio epistolare” Tavola: Antonio Di Grado, Salvatore Nocera Bracco, Giorgio Pini, Giuseppe Ruggeri, Anna Maria Sciascia, Isabella Tobino

Introduzione: Prof. Antonio Di Grado

Relazioni: Prof.ssa Paola Italia (in collegamento) Prof. Paolo Vanelli (in collegamento)

Coffee Break

2^ sessione: “Testimonianze” Proiezione del documentario: “Manicomio di Agrigento” di Diego Romeo Prof.ssa Isabella Tobino Dott.ssa Anna Maria Sciascia Prof. Michele Zappella (in collegamento)

Nella prima e nella seconda sessione sono previste letture di pagine di Sciascia e Tobino (a cura degli studenti del liceo classico Ugo Foscolo di Canicattì)

Inaugurazione della mostra, curata da Editrice Eutalia e Vito Catalano, di documenti e libri conservati nell’archivio della Fondazione Sciascia. Verrà presentata una mostra bibliografica delle opere di Mario Tobino, curata da Pippo Di Falco ed esposta nelle stanze di Casa Sciascia

1° novembre 2025 – Inizio lavori ore 9.30

Sessione unica: “Il valore della parola nella Relazione di Cura” Coordina: Dott. Giuseppe Ruggeri

Relazioni: Prof. Antonino Mazzone: “Comunicazione medico-paziente in era digitale, parole e cura” Dott. Pino Sandullo: “Reciprocità e Cura: il cannolo di Anna” Dott. Salvatore Nocera Bracco, Dott. Luigi Burruano: “L’Ars Medica e il ritorno alla Persona”

Coffee Break

Dott. Giuseppe Barbagallo: “Il valore del sorriso e clown therapy” Dott. Raffaele Barone: “Le pratiche dialogiche in psichiatria” Dott. Giorgio Pini: “Il manicomio dei bambini (dal 1931 al 1942)”

Interventi: Dott.ssa Giuseppina Ancora Casa Giovanni Di Falco Studenti del Liceo Ugo Foscolo di Canicattì

Comitato medico-scientifico: Prof. Antonio Di Grado Dott. Luigi Burruano Dott. Salvatore Nocera Bracco Dott. Giorgio Pini Dott. Giuseppe Ruggeri

FONDAZIONE LEONARDO SCIASCIA, 31 OTTOBRE – 1° NOVEMBRE 2025 Viale della Vittoria, 3 – RACALMUTO