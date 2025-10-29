Vertice Grande Sicilia a Palermo, Miccichè: “Rispetto reciproco e volontà di costruire insieme”

Palermo, 29/10/2025: “Mi è piaciuta molto la riunione di ieri, non solo per le decisioni prese, ma soprattutto per il livello qualitativo delle persone presenti. È stato un incontro ricco di contenuti, di idee e di rispetto reciproco, in cui si è respirata una reale volontà di costruire insieme.” Lo afferma in una nota l’on. Gianfranco Miccichè a seguito dell’incontro con gli altri due fondatori di Grande Sicilia, Roberto Lagalla e Raffaele Lombardo, oltre a numerosi rappresentanti del mondo politico e delle istituzioni vicini al progetto.

condividi su: