Giochi, un 48enne di Milazzo gioca 50 centesimi e vince un jackpot da oltre 15mila euro
La fortuna fa tappa in Sicilia. Un giocatore di Milazzo, in provincia di Messina, ha centrato su tombola.it uno straordinario jackpot da 15.038,38 euro al “Bingo90”, grazie a un investimento di appena 50 centesimi per 5 cartelle. La combinazione vincente, per il 48enne siciliano, è arrivata grazie al numero 22, che nella smorfia napoletana, altro gioco amatissimo dalla community, rappresenta “’o pazzo”: un simbolo che questa volta ha portato lucidità e fortuna.
I siciliani si confermano grandi appassionati di giochi: la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) regionale è in crescita per quanto riguarda l’online nel 2024. Secondo i dati elaborati da Agipronews, sono stati raggiunti i 585 milioni di euro, con un aumento percentuale del 12,9% rispetto ai 518 milioni di euro dei dodici mesi precedenti. Analizzando la sola provincia di Messina, anche qui nel gioco virtuale si assiste a una crescita: si passa dai 78 milioni di euro del 2023 agli 87 milioni di euro dell’ultimo anno, per un +11,5% complessivo.