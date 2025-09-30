[Sicilia] Giornalismo e ambiente. Contributi da 2 a 20 mila euro da Jornalismfund.eu

Environmental Investigative Journalism è una iniziativa di Journalismfund.eu finanziata da Arcadia, organizzazione non profit con sede a Bruxelles. Promuove il giornalismo investigativo e indipendente nell’UE con contributi per indagini giornalistiche su questioni ambientali rilevanti. Il programma si rivolge a giornalistə e redazioni giornalistiche mirando alla documentazione di reati o abusi sulla natura non denunciati che coinvolgono più soggetti fuori e dentro l’UE. Possono anche essere finanziate attività come indagini comparative su questioni politiche e ambientali locali tra due o più paesi, territori e città o lavori preparatori per la messa a punto di nuovi progetti investigativi.

I contributi oscilleranno fra i 2 mila e i 20 mila euro per elaborato. Possono essere coperti il tempo lavorativo speso per le ricerche, viaggi, traduzione, accesso a banche dati a pagamento, partecipazione a corsi di formazione e conferenze, costi per la tecnologia necessaria per lo sviluppo dell’indagine.

