On.Ida Carmina M5S.” Congratulazioni al Generale Ignazio Gibilaro per la nomina a Vice Direttore dell’AISI”

Accolgo con grande piacere, da Deputata della Repubblica e da cittadina di Porto Empedocle, la nomina del Generale Ignazio Gibilaro a nuovo Vice Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), organismo che svolge il fondamentale compito di salvaguardare la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche.

A lui vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro.

Il Generale Gibilaro è mio concittadino – nostro, per i “marinisi” – uno di quei ragazzi cresciuti nella nostra Piazza, figlio di una terra straordinaria, dalla quale ha certamente attinto quei valori e quei principi di legalità e giustizia che ne hanno accompagnato l’intera carriera fino a questa prestigiosa, quanto delicata, nomina al servizio dello Stato.

Per noi empedoclini questo rappresenta motivo di autentico orgoglio. Sono certa che continuerà a distinguersi con l’impegno, la serietà e il rigore che da sempre lo contraddistinguono.