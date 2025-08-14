Gaza: Israele minaccia di mettere al bando le principali organizzazioni umanitarie mentre la crisi della fame si aggrava
100 organizzazioni chiedono la fine dell’uso degli aiuti come arma da parte di Israele
Nonostante le autorità israeliane sostengano che non vi siano limiti agli aiuti umanitari che entrano a Gaza, la maggior parte delle principali ONG internazionali non è stata in grado di consegnare nemmeno un camion di forniture di prima necessità dal 2 marzo.
Invece di smaltire il crescente accumulo di merci, le autorità israeliane hanno respinto le richieste di decine di ONG di portare beni di prima necessità, sostenendo che queste organizzazioni “non sono autorizzate a consegnare aiuti”. Solo nel mese di luglio, oltre 60 richieste sono state respinte con questa motivazione.
Questo ostacolo ha lasciato milioni di dollari di cibo, medicine, acqua e articoli per l’alloggio bloccati nei magazzini in Giordania ed Egitto, mentre i palestinesi stanno morendo di fame.
“Anera ha oltre 7 milioni di dollari di forniture salvavita pronte per entrare a Gaza, tra cui 744 tonnellate di riso, sufficienti per sei milioni di pasti, bloccate ad Ashdod a pochi chilometri di distanza”, ha affermato Sean Carroll, Presidente e CEO di Anera.
Molte delle ONG a cui ora viene detto che non sono “autorizzate” a fornire aiuti hanno lavorato a Gaza per decenni, godono della fiducia delle comunità e hanno esperienza nel fornire aiuti in modo sicuro. La loro esclusione ha lasciato gli ospedali senza forniture di base, i bambini, le persone con disabilità e gli anziani morire di fame e malattie prevenibili, e gli stessi operatori umanitari andare al lavoro affamati.
L’ostacolo è legato alle nuove regole di registrazione delle ONG internazionali introdotte a marzo. In base a queste nuove regole, la registrazione può essere negata sulla base di criteri vaghi e politicizzati, come la presunta “delegittimazione” dello Stato di Israele. Le ONG internazionali hanno avvertito che il processo è stato concepito per controllare le organizzazioni indipendenti, mettere a tacere le attività di advocacy e censurare i resoconti umanitari. Questo nuovo ostacolo burocratico è in contrasto con il diritto internazionale consolidato, poiché rafforza il controllo e l’annessione da parte di Israele dei territori palestinesi occupati.
A meno che le ONG internazionali non si sottopongano a tutti i requisiti di registrazione, compresa la presentazione obbligatoria dei dettagli dei donatori privati, degli elenchi completi del personale palestinese e di altre informazioni sensibili sul personale per i cosiddetti controlli di “sicurezza” alle autorità israeliane, molte potrebbero essere costrette a interrompere le operazioni a Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e a rimuovere tutto il personale internazionale entro 60 giorni. Ad alcune organizzazioni è stato persino dato un ultimatum di sette giorni per fornire gli elenchi del personale palestinese.
Le ONG hanno chiarito che la condivisione di tali dati è illegale (anche ai sensi delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati), non sicura e incompatibile con i principi umanitari. Nel contesto più letale per gli operatori umanitari di tutto il mondo, dove il 98% degli umanitari uccisi erano palestinesi, le ONG non hanno alcuna garanzia che la consegna di tali informazioni non metta ulteriormente a rischio il personale o venga utilizzata per promuovere gli obiettivi militari e politici dichiarati dal governo israeliano.
Oggi, i timori delle ONG internazionali si sono rivelati fondati: il sistema di registrazione viene ora utilizzato per bloccare ulteriormente gli aiuti e negare cibo e medicine nel mezzo dello scenario peggiore di carestia.
“Da quando è stato imposto l’assedio totale il 2 marzo, CARE non è stata in grado di consegnare nessuno dei nostri 1,5 milioni di dollari di forniture preposizionate a Gaza”, ha affermato Jolien Veldwijk, direttore nazionale di CARE. “Ciò include spedizioni fondamentali di pacchi alimentari, forniture mediche, kit igienici e articoli per la cura materna e infantile. Il nostro mandato è quello di salvare vite umane, ma a causa delle restrizioni di registrazione, i civili vengono lasciati senza il cibo, le medicine e la protezione di cui hanno urgentemente bisogno”.
“Oxfam ha oltre 2,5 milioni di dollari di merci che sono state rifiutate da Israele all’ingresso a Gaza, in particolare articoli per l’igiene, oltre a generi alimentari”, ha affermato Bushra Khalidi, responsabile delle politiche di Oxfam. “Questo processo di registrazione segnala alle ONG internazionali che la loro capacità di operare potrebbe andare a discapito della loro indipendenza e della loro capacità di esprimersi liberamente”.
Queste restrizioni fanno parte di una strategia più ampia che include il cosiddetto programma “GHF” (General Health Fund), un meccanismo di distribuzione militarizzato promosso come soluzione umanitaria. In realtà, si tratta di uno strumento di controllo letale, con almeno 859 palestinesi uccisi nei pressi dei siti “GHF” da quando è entrato in funzione.
“Il programma di distribuzione alimentare militarizzato ha trasformato la fame in un’arma e ha causato sofferenze. Le distribuzioni nei siti GHF hanno provocato livelli estremi di violenza e omicidi, principalmente di giovani palestinesi, ma anche di donne e bambini, che si sono recati nei siti nella speranza di ricevere cibo”, secondo Aitor Zabalgogeazkoa, coordinatore delle emergenze di MSF a Gaza.
Sia il programma “GHF” che il processo di registrazione delle ONG internazionali mirano a bloccare gli aiuti imparziali, escludere gli attori palestinesi e sostituire le organizzazioni umanitarie affidabili con meccanismi che servono obiettivi politici e militari. Queste misure arrivano mentre il governo israeliano intensifica la sua offensiva militare e approfondisce la sua occupazione a Gaza, rendendo chiaro che tali misure fanno parte di una strategia più ampia volta a consolidare il controllo e cancellare la presenza palestinese.
“A questo punto, tutti sanno qual è la risposta corretta e umana, e non è un molo galleggiante, lanci aerei o il “GHF”. La risposta, per salvare vite umane, salvare l’umanità e salvare voi stessi dalla complicità in una fame di massa orchestrata, è aprire tutte le frontiere, a qualsiasi ora, alle migliaia di camion, ai milioni di pasti e alle forniture mediche, pronti e in attesa nelle vicinanze”, ha affermato Sean Carroll di Anera.
Chiediamo a tutti gli Stati e ai donatori di:
– Esercitare pressioni su Israele affinché ponga fine all’uso degli aiuti come arma, anche attraverso ostacoli burocratici, come le procedure di registrazione delle ONG internazionali.
– Insistere affinché le ONG internazionali non siano costrette a condividere informazioni personali sensibili, in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), né a compromettere la sicurezza o l’indipendenza del personale come condizione per la fornitura degli aiuti.
– Esigere l’apertura immediata e incondizionata di tutti i valichi di frontiera terrestri e le condizioni per la fornitura di aiuti umanitari salvavita.
