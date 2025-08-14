Gaza: Israele minaccia di mettere al bando le principali organizzazioni umanitarie mentre la crisi della fame si aggrava

100 organizzazioni chiedono la fine dell’uso degli aiuti come arma da parte di Israele

Nonostante le autorità israeliane sostengano che non vi siano limiti agli aiuti umanitari che entrano a Gaza, la maggior parte delle principali ONG internazionali non è stata in grado di consegnare nemmeno un camion di forniture di prima necessità dal 2 marzo.

Invece di smaltire il crescente accumulo di merci, le autorità israeliane hanno respinto le richieste di decine di ONG di portare beni di prima necessità, sostenendo che queste organizzazioni “non sono autorizzate a consegnare aiuti”. Solo nel mese di luglio, oltre 60 richieste sono state respinte con questa motivazione.

Questo ostacolo ha lasciato milioni di dollari di cibo, medicine, acqua e articoli per l’alloggio bloccati nei magazzini in Giordania ed Egitto, mentre i palestinesi stanno morendo di fame.

“Anera ha oltre 7 milioni di dollari di forniture salvavita pronte per entrare a Gaza, tra cui 744 tonnellate di riso, sufficienti per sei milioni di pasti, bloccate ad Ashdod a pochi chilometri di distanza”, ha affermato Sean Carroll, Presidente e CEO di Anera.

Molte delle ONG a cui ora viene detto che non sono “autorizzate” a fornire aiuti hanno lavorato a Gaza per decenni, godono della fiducia delle comunità e hanno esperienza nel fornire aiuti in modo sicuro. La loro esclusione ha lasciato gli ospedali senza forniture di base, i bambini, le persone con disabilità e gli anziani morire di fame e malattie prevenibili, e gli stessi operatori umanitari andare al lavoro affamati.

L’ostacolo è legato alle nuove regole di registrazione delle ONG internazionali introdotte a marzo. In base a queste nuove regole, la registrazione può essere negata sulla base di criteri vaghi e politicizzati, come la presunta “delegittimazione” dello Stato di Israele. Le ONG internazionali hanno avvertito che il processo è stato concepito per controllare le organizzazioni indipendenti, mettere a tacere le attività di advocacy e censurare i resoconti umanitari. Questo nuovo ostacolo burocratico è in contrasto con il diritto internazionale consolidato, poiché rafforza il controllo e l’annessione da parte di Israele dei territori palestinesi occupati.

A meno che le ONG internazionali non si sottopongano a tutti i requisiti di registrazione, compresa la presentazione obbligatoria dei dettagli dei donatori privati, degli elenchi completi del personale palestinese e di altre informazioni sensibili sul personale per i cosiddetti controlli di “sicurezza” alle autorità israeliane, molte potrebbero essere costrette a interrompere le operazioni a Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e a rimuovere tutto il personale internazionale entro 60 giorni. Ad alcune organizzazioni è stato persino dato un ultimatum di sette giorni per fornire gli elenchi del personale palestinese.

Le ONG hanno chiarito che la condivisione di tali dati è illegale (anche ai sensi delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati), non sicura e incompatibile con i principi umanitari. Nel contesto più letale per gli operatori umanitari di tutto il mondo, dove il 98% degli umanitari uccisi erano palestinesi, le ONG non hanno alcuna garanzia che la consegna di tali informazioni non metta ulteriormente a rischio il personale o venga utilizzata per promuovere gli obiettivi militari e politici dichiarati dal governo israeliano.

Oggi, i timori delle ONG internazionali si sono rivelati fondati: il sistema di registrazione viene ora utilizzato per bloccare ulteriormente gli aiuti e negare cibo e medicine nel mezzo dello scenario peggiore di carestia.

“Da quando è stato imposto l’assedio totale il 2 marzo, CARE non è stata in grado di consegnare nessuno dei nostri 1,5 milioni di dollari di forniture preposizionate a Gaza”, ha affermato Jolien Veldwijk, direttore nazionale di CARE. “Ciò include spedizioni fondamentali di pacchi alimentari, forniture mediche, kit igienici e articoli per la cura materna e infantile. Il nostro mandato è quello di salvare vite umane, ma a causa delle restrizioni di registrazione, i civili vengono lasciati senza il cibo, le medicine e la protezione di cui hanno urgentemente bisogno”.

“Oxfam ha oltre 2,5 milioni di dollari di merci che sono state rifiutate da Israele all’ingresso a Gaza, in particolare articoli per l’igiene, oltre a generi alimentari”, ha affermato Bushra Khalidi, responsabile delle politiche di Oxfam. “Questo processo di registrazione segnala alle ONG internazionali che la loro capacità di operare potrebbe andare a discapito della loro indipendenza e della loro capacità di esprimersi liberamente”.

Queste restrizioni fanno parte di una strategia più ampia che include il cosiddetto programma “GHF” (General Health Fund), un meccanismo di distribuzione militarizzato promosso come soluzione umanitaria. In realtà, si tratta di uno strumento di controllo letale, con almeno 859 palestinesi uccisi nei pressi dei siti “GHF” da quando è entrato in funzione.

“Il programma di distribuzione alimentare militarizzato ha trasformato la fame in un’arma e ha causato sofferenze. Le distribuzioni nei siti GHF hanno provocato livelli estremi di violenza e omicidi, principalmente di giovani palestinesi, ma anche di donne e bambini, che si sono recati nei siti nella speranza di ricevere cibo”, secondo Aitor Zabalgogeazkoa, coordinatore delle emergenze di MSF a Gaza.

Sia il programma “GHF” che il processo di registrazione delle ONG internazionali mirano a bloccare gli aiuti imparziali, escludere gli attori palestinesi e sostituire le organizzazioni umanitarie affidabili con meccanismi che servono obiettivi politici e militari. Queste misure arrivano mentre il governo israeliano intensifica la sua offensiva militare e approfondisce la sua occupazione a Gaza, rendendo chiaro che tali misure fanno parte di una strategia più ampia volta a consolidare il controllo e cancellare la presenza palestinese.

“A questo punto, tutti sanno qual è la risposta corretta e umana, e non è un molo galleggiante, lanci aerei o il “GHF”. La risposta, per salvare vite umane, salvare l’umanità e salvare voi stessi dalla complicità in una fame di massa orchestrata, è aprire tutte le frontiere, a qualsiasi ora, alle migliaia di camion, ai milioni di pasti e alle forniture mediche, pronti e in attesa nelle vicinanze”, ha affermato Sean Carroll di Anera.

Chiediamo a tutti gli Stati e ai donatori di:

– Esercitare pressioni su Israele affinché ponga fine all’uso degli aiuti come arma, anche attraverso ostacoli burocratici, come le procedure di registrazione delle ONG internazionali.

– Insistere affinché le ONG internazionali non siano costrette a condividere informazioni personali sensibili, in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), né a compromettere la sicurezza o l’indipendenza del personale come condizione per la fornitura degli aiuti.

– Esigere l’apertura immediata e incondizionata di tutti i valichi di frontiera terrestri e le condizioni per la fornitura di aiuti umanitari salvavita.

Firmatari:

1. Action Against Hunger (ACF)

2. A New Policy

3. ACT Alliance

4. Action For Humanity

5. ActionAid Denmark

6. ActionAid International

7. All We Can

8. Alliance Sud

9. American Friends Service Committee (AFSC)

10. Americares

11. Anera

12. Asamblea de Cooperación por la Paz

13. Bystanders No More

14. Campaign Against Arms Trade

15. Canadian Foodgrains Bank

16. CARE

17. Caritas Internationalis

18. Caritas Jerusalem

19. Caritas Middle East and North Africa

20. Caritas Switzerland

21. Center for Jewish Nonviolence

22. Charity & Security Network

23. Children Not Numbers

24. Christian Aid

25. Churches for Middle East Peace (CMEP)

26. CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud

27. Committee to Protect Journalists

28. Cooperation Canada

29. COORDINADORA VALENCIANA ONGD

30. DanChurchAid

31. Danish Refugee Council (DRC)

32. Department of Service to the Palestinian Refugees

33. Diakonia

34. Diakonie Katastrophenhilfe

35. EDUCO

36. Embrace the Middle East

37. Emergency – Life Support for Civilian War Victims Ong Ets

38. Entreculturas

39. Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (Pro Peace)

40. Frieda – the Feminist Peace Organization

41. Friends Committee on National Legislation (FCNL)

42. Fund for Global Human Rights

43. Glia

44. HEKS/EPER (Swiss Church Aid)

45. HelpAge International

46. Humanitarian Coalition

47. Humanity Auxilium

48. Humanity & Inclusion – Handicap International

49. Humanity First UK

50. INARA

51. Insecurity Insight

52. International Development and Relief Foundation (IDRF)

53. INTERSOS

54. Islamic Relief

55. Jahalin Solidarity

56. Japan International Volunteer Center (JVC)

57. Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina JVJP Switzerland

58. KinderUSA

59. Kvinna till Kvinna Foundation

60. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (The Spanish Development NGO

Platform)

61. Médecins du Monde France

62. Médecins du Monde International Network

63. Médecins Sans Frontières (MSF)

64. MedGlobal

65. Medical Aid for Palestinians (MAP)

66. medico international

67. medico international schweiz

68. Mennonite Central Committee (MCC)

69. Middle East Children’s Alliance

70. MPower Change Action Fund

71. Muslim Aid

72. NORWAC – Norwegian Aid Committee

73. Norwegian Church Aid

74. Norwegian People’s Aid (NPA)

75. Norwegian Refugee Council (NRC)

76. Oxfam

77. Palestinian Children’s Relief Fund (PCRF)

78. PANZMA – Palestinian Australian New Zealand Medical Association

79. PARCIC

80. Pax Christi International

81. Peace Watch Switzerland

82. People in Need (PIN)

83. Plan International

84. Polish Humanitarian Action (PAH)

85. Portuguese Platform of Development NGOs

86. Premiere Urgence Internationale (PUI)

87. Project HOPE

88. Relief International

89. Right to Play

90. Sabeel-Kairos UK

91. Saferworld

92. Save the Children International

93. Secours Islamique France (SIF)

94. Solidar Suisse

95. Solidarités International

96. SWISSAID

97. Terre des Hommes Italy

98. Terre des Hommes Lausanne

99. The Eastern Mediterranean Public Health Network (EMPHNET)

100. The United Church of Canada

101. United Against Inhumanity (UAI)

102. Vento di Terra

103. War Child Alliance

104. Weltfriedensdienst e.V.