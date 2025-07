Palermo, Tar Sicilia boccia ricorso per due punti scommesse: “La Questura ha potere discrezionale di tutela della sicurezza pubblica”

L’Associazione Ospitalità religiosa italiana (Ori) ha annunciato con soddisfazione di essere stata accolta nel World Religious Tourism Network (Wrtn), rete internazionale che rappresenta un’importante piattaforma di confronto e collaborazione tra realtà culturali e religiose di 18 diversi Paesi, con l’obiettivo di promuovere una visione inclusiva e pacifica del turismo spirituale.

Coordinatore per l’Italia del Network è il giornalista, scrittore e comunicatore Biagio Maimone, da tempo attivo nella promozione del valore etico e interculturale del viaggio come strumento di conoscenza e fratellanza tra i popoli.

L’ingresso dell’Associazione nel Wrtn intende offrire un contributo concreto alla crescita e al consolidamento di questa iniziativa globale, portando l’esperienza maturata nel contesto italiano dell’accoglienza religiosa e dell’ospitalità solidale. Con oltre 1.300 strutture aderenti e 3.000 censite sul territorio nazionale, l’Associazione si pone come punto di riferimento per un’accoglienza ispirata ai valori dell’incontro, della spiritualità e del servizio, in dialogo con il mondo.

“Entrare a far parte del Wrtn –afferma il presidente dell’Associazione, Fabio Rocchi– rappresenta un naturale sviluppo della nostra missione, rafforzando i legami internazionali e offrendo nuove opportunità di confronto e crescita per tutte le strutture religiose italiane. La dimensione spirituale del viaggio è oggi più che mai uno strumento potente per costruire ponti tra culture e fedi diverse”.

Con questa nuova collaborazione, l’Associazione Ospitalità religiosa italiana intende rafforzare il proprio impegno verso un turismo ispirato ai valori della solidarietà, della sostenibilità e della pace, contribuendo al disegno di un mondo più aperto, accogliente e fraterno.

