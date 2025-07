Bologna 2 agosto 1980: la matrice e le responsabilità

Il prossimo 2 agosto si terrà a cura del Laboratorio degli Annali di storia un forum sulla strage alla stazione ferroviaria di Bologna, di cui proprio quel giorno ricorre il 45° Anniversario. Saranno relatori il senatore Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, e lo studioso professor Carlo Ruta, direttore scientifico del Laboratorio. Il dibattito, che annuncia novità significative, sarà coordinato dal dott. Gianluca Floridia, attivista civile. Saranno discussi in particolare i moventi della strage e le responsabilità che emergono a vari livelli, anche molto elevati, alla luce dei più recenti procedimenti giudiziari, e in particolare della condanna definitiva all’ergastolo emessa dalla Cassazione nei riguardi del neofascista Paolo Bellini. Saranno discussi inoltre alcuni punti d’ombra sulle posizioni di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro nella tragica vicenda. Il prof. Ruta ha spiegato che si tratta del primo passo per la realizzazione di un forum a cura del Laboratorio, a cadenza semestrale o annuale, con l’obiettivo di tenere viva l’attenzione su fatti gravissimi della Repubblica, che hanno lasciato nel tessuto del paese ferite immense e che tuttavia sempre più corrono il rischio della rimozione pubblica.

