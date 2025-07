10eLotto: doppietta da 55mila euro in Sicilia

Esulta la Sicilia con il 10eLotto, grazie a una doppietta da 55mila euro complessivi nei concorsi di venerdì 25 e sabato 26 luglio. Come riporta Agipronews, centrati 50mila euro a Sommatino in provincia di Caltanissetta (vincita più alta di venerdì) grazie a un “9” Oro, con una giocata da 4 euro, in un punto vendita di Piazza Vittorio Emanuele III. A questi si aggiungono 5mila euro sabato a Modica, provincia di Ragusa, in un esercizio di Via Gianforma Mangione. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,2 miliardi da inizio anno.

