Lotto: in Sicilia vinti oltre 64mila euro

La Sicilia esulta con il Lotto. Nei concorsi del 18 e 19 luglio vinti complessivamente 64.175 euro. Come riporta Agipronews, a Erice, in provincia di Trapani, un terno in piazza della Loggia vale 45mila euro, centrata invece una vincita da 6.765 euro a Messina con quattro terni e una quaterna in via Palermo, mentre a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, in via Umberto I, vinti 12.500 euro con un ambo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 740,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.

10eLotto: in Sicilia tris da 34mila euro

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nel weekend, come riporta Agipronews, vinti 34mila euro: a Ragalna, in provincia di Catania, vinti 20mila euro con un 9 in piazza Chiesa Nuova, seguito da un 7 Oro da 8mila euro a Taormina, in provincia di Messina, in via Luigi Pirandello e da un 6 Doppio Oro realizzato a Siracusa in via Francesco Accolla. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,2 miliardi di euro dall’inizio del 2025.