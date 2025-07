Ast, Marano (M5S): “Governo diserta audizione all’Ars, azienda al collasso, esecutivo irresponsabile”

PALERMO, 09/07/2025. “Il governo, che era chiamato a dare qualche risposta sui tanti interrogativi relativi all’organizzazione dell’Ast, l’azienda dei trasporti da poco trasformata in house, ha disertato l’incontro con i vertici della società e con i sindacati, lasciando sul tappeto i tantissimi problemi irrisolti di quello che dovrebbe essere il nuovo corso”.

Lo afferma la deputata M5S Jose Marano, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità.

“L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità e l’assessore all’Economia – dice la deputata – non si sono presentati in commissione all’Ars in un momento che definire critico per l’azienda è dire poco, mentre enormi problemi restano sul tappeto: su tutti quello del futuro dei lavoratori interinali, oggi senza alcuna certezza, e dell’inadeguatezza del parco mezzi, con autobus vetusti o addirittura in standby perché, per circolare, attendono l’ok da Roma, con conseguenti notevoli disagi per i cittadini. È inammissibile che il governo continui a trattare l’argomento con questa leggerezza. Da tempo chiediamo inascoltati un cambio di passo e certezze che stentano ad arrivare, mentre l’azienda rischia seriamente il collasso”.