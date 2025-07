LAMPEDUSA, M5S: 10 E 11 LUGLIO DELEGAZIONE PARLAMENTARE IN VISITA SU ISOLA DUE ANNI DOPO PRECEDENTI INCONTRI

ROMA, 9 lug. – A due anni di distanza dalla precedente visita, su iniziativa della senatrice M5S Dolores Bevilacqua, una nutrita delegazione di parlamentari del Movimeto 5 Stelle, con il capogruppo M5S nella Regione Liguria Stefano Giordano, domani e venerdì si recherà sull’isola di Lampedusa per una serie di sopralluoghi e incontri per discutere dei principali problemi dei residenti e dei lavoratori del luogo, riportando anche tutto il lavoro svolto in Parlamento a seguito della visita compiuta nel 2023. Il mancato arrivo dei 45 milioni promessi dal governo, l’illogica militarizzazione dell’isola, la disordinata e improvvisata gestione dell’immigrazione, le carenze sanitarie, le grandi difficoltà di studenti e insegnanti, la continuità territoriale, i diversi e gravi problemi legati alla tutela dell’ambiente e ai danni da inquinamento, le criticità nel comparto turismo: questi e altri sono i temi di cui si occuperanno gli esponenti pentastellati del Senato e della Camera nella due giorni sull’isola del Mediterraneo.

La delegazione dei parlamentari M5S sarà composta da: Dolores Bevilacqua, Anna Bilotti, Roberto Cataldi, Ketty Damante, Gabriella Di Girolamo, Valentina D’Orso, Ettore Licheri, Sabrina Licheri, Ada Lopreiato, Pietro Lorefice, Luca Pirondini, Elisa Pirro, Elena Sironi, Roberto Traversi.