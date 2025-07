De Luca (M5S): “Conclusione indagini per Amata sia anche conclusione gestione assessorato per FdI. Turismo non sia più feudo dei patrioti”

PALERMO, 07/07/2025. –“L’avviso di conclusione delle indagini per l’assessora Amata, che dovrebbe precedere la richiesta di rinvio a giudizio, sia anche l’avviso di conclusione della fallimentare gestione dell’assessorato al Turismo da parte di Fratelli d’Italia, che di questo settore nevralgico della Regione ha fatto una sorta di feudo, monopolizzandolo, sempre con pessimi risultati, da due legislature e con ben 4 assessori”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Schifani – continua De Luca – cominci a pensare subito a chi assegnare la delega. Considerati i tempi lentissimi delle sue scelte, cosa che i siciliani hanno scontato sulla propria pelle in occasione della spartizione delle poltrone della sanità, non vorremmo andare incontro all’inverno o che si facesse la fine dell’Asp di Palermo, che da gennaio ancora attende qualcuno che la diriga”.

