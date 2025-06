Il Generale di Divisione Giuseppe Spina lascia il Comando Legione “Sicilia”, il segretario nazionale di NSC Toni Megna: “Grandi qualità umane e professionali”

Il segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Toni Megna e la Segreteria Regionale di NSC Sicilia esprimono sentimenti di profonda gratitudine e stima al Generale di Divisione Giuseppe Spina, rivolgendogli il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per la guida autorevole e illuminata che ha saputo garantire durante il suo periodo di comando.

“Abbiamo apprezzato – osserva Toni Megna insieme a NSC Sicilia – le qualità umane e professionali, la capacità di ascolto, l’attenzione alle esigenze del personale e la costante ricerca del miglioramento continuo”.

“Sotto la sua autorevole guida – prosegue il segretario nazionale – il Comando Legione Sicilia ha raggiunto importanti traguardi operativi consolidando così la presenza dello Stato sul territorio e rafforzando il legame con la comunità”.

“Al Comandante Giuseppe Spina – aggiunge – porgiamo i nostri più fervidi auguri per il nuovo e prestigioso incarico assunto a Roma quale direttore del DCSA, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga presso il Ministero dell’Interno, sicuri che saprà rappresentare anche nel nuovo importante incarico un punto di riferimento costante per il personale che lo collaborerà”.

“Al Colonnello Corrado Scattaretico – conclude – che avrà l’onore e l’onere di condurre la Legione ‘Sicilia’ in attesa del nuovo Comandante, un leale in bocca al lupo per il difficile ma prestigioso incarico”.