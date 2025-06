Verde urbano, il MASE con Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas porta a Palermo il progetto “RiforestAzione”

Dopo il lancio nazionale a Roma, il progetto “RiforestAzione” – promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il sostegno di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas – fa tappa a Palermo. L’iniziativa, che rientra nella Missione 2 del PNRR – “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (M2), Componente “Tutela del territorio e della risorsa idrica” (C4) – mira a sensibilizzare le comunità locali sull’importanza del verde urbano come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della qualità della vita e rigenerazione ecologica. Le nuove foreste per la città Metropolitana di Palermo conteranno su 370.000 nuove piante.

È stato il Marina Convention Center di Palermo ad ospitare la tappa palermitana del progetto RiforestAzione presentata con il coinvolgimento delle istituzioni locali, esperti ambientali e rappresentanti delle realtà promotrici. Un momento di confronto aperto, che mette al centro il ruolo strategico delle città metropolitane nel promuovere soluzioni nature-based e progetti di forestazione urbana in linea con la strategia europea per le foreste al 2030.

Più nel dettaglio, l’investimento per la “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, dal valore di 210 milioni di euro, si propone di piantare oltre 4,5 milioni di alberi e arbusti sul territorio nazionale, creando 4.500 ettari di nuove foreste e trapiantando almeno 3,5 milioni di alberi nella loro destinazione finale, mediante un ampio programma di interventi, in grado di proteggere i processi ecologici correlati al funzionamento degli ecosistemi.

Nel caso della Città Metropolitana di Palermo, che si estende su oltre 500.000 ettari (dei quali il 66,2% rientra nella categoria superfici agricole), i terreni boscati e le aree semi-naturali ricoprono il 28,2% della superficie totale, mentre il tasso del consumo di suolo è pari al 5,6%, dato più basso tra le città metropolitane che rientrano nel progetto. L’obiettivo, sulla specifica area metropolitana del capoluogo regionale siciliano, è la piantumazione di oltre 370.000 piante su un’area dislocata tra sette comuni (Marineo, Belmonte Mezzagno, Corleone, Contessa Entellina, Bisacquino, Gratteri e Isnello) e, nel rispetto della logica che ispira l’intero piano ovvero “l’albero giusto nel posto giusto” vedrà protagonisti alberi adeguati all’ecosistema locale. Aceri, bagolari, varie tipologie di querce così come frassini saranno prevalenti in un processo di piantumazione che coinvolgerà esperti locali quali botanici, fitosociologi, ecologi, agronomi e forestali al fine di coadiuvare il lavoro del Ministero.

Il contributo di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas al progetto del MASE ”RiforestAzione” si declina sotto forma di un supporto diretto alle attività per la sua promozione e comunicazione. Questo impegno si sviluppa attraverso molteplici azioni, a cominciare dalla creazione di una piattaforma digitale con contenuti informativi e di approfondimento sulle azioni di riqualificazione del verde urbano ed extraurbano, curata dalla società urban-tech SuperUrbanity.

Il progetto “RiforestAzione” si avvale anche del supporto della piattaforma digitale SuperUrbanity e dell’osservatorio biennale “Pulsee Luce e Gas Index”, realizzato con NielsenIQ, che monitora il rapporto tra cittadini e spazi verdi. Secondo i dati dell’indagine, per il 90% degli italiani le aree verdi sono fondamentali per il benessere psicofisico, mentre l’83% ritiene necessario aumentare la presenza di alberi e arbusti nei contesti urbani. Quest’ultimo numero sale al 94% nel capoluogo di regione siciliano, a testimonianza di un’elevata sensibilità dei cittadini verso la natura come fonte di piacere.

La tappa palermitana prevede anche un focus sul coinvolgimento delle giovani generazioni, grazie alla presenza della Fondazione Sylva e al panel “Giovani e ambiente: opportunità e scenari futuri”, dedicato alla promozione della cultura ambientale nelle scuole.

“Con il progetto RiforestAzione, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica conferma il suo impegno per una transizione ecologica concreta, tangibile e diffusa su tutto il territorio nazionale”. Ha commentato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Sen. Claudio Barbaro. “Palermo è una delle aree più sensibili e strategiche per il futuro ambientale del Paese e qui, grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e al supporto di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas, prenderà vita questa nuova foresta urbana pensata per adattarsi agli ecosistemi locali, migliorando così la qualità della vita dei cittadini. È un’azione che ha una doppia valenza, perché da un lato contribuisce alla rigenerazione ecologica e alla tutela della biodiversità, dall’altro sensibilizza le comunità e le giovani generazioni sul valore del verde urbano come alleato contro il cambiamento climatico. La risposta che arriva da Palermo ci dice che stiamo andando nella direzione giusta: quella di un’Italia più verde, più sana e più consapevole del ruolo che ognuno può giocare nella salvaguardia del nostro ambiente. Il respiro di questo progetto è nazionale, ma la sua efficacia dipende dalla forza dei territori. È lì che si costruisce il futuro sostenibile del nostro Paese.”

Fabrizio Penna, Capo Dipartimento Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha così commentato: “Il progetto RiforestAzione a Palermo incarna pienamente l’ambizione del PNRR di non limitarsi a un mero recupero economico, ma di innescare una profonda trasformazione urbanistica ed ecologica. Mediante investimenti mirati nel verde urbano, stiamo costruendo città più resilienti e vivibili, capaci di mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici e di offrire una migliore qualità della vita ai cittadini. Questa non rappresenta solo una risposta alle urgenze ambientali, ma una visione strategica che mira al benessere delle comunità e a una rigenerazione ecologica diffusa sul territorio. Il successo di iniziative come ‘RiforestAzione’ si fonda sulla sinergia tra istituzioni centrali e locali, nonché sul coinvolgimento attivo della società civile, delle imprese e dei cittadini, elementi cruciali per progetti che mettono al centro il futuro delle nostre generazioni e l’eredità che lasceremo.”

“Con il supporto a RiforestAzione vogliamo dare un contributo concreto alla trasformazione delle nostre città in ambienti più sani, accoglienti e sostenibili. Palermo rappresenta una tappa importante di questo percorso, non solo per il suo patrimonio naturale, ma anche per la forza delle sue comunità,” commenta Alicia Lubrani, CEO di Pulsee Luce e Gas e CMO di Axpo Italia. “Attraverso la nostra comunicazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni, vogliamo stimolare un cambiamento culturale profondo che metta il verde e la natura al centro delle scelte quotidiane e collettive”.



Con questa seconda tappa, RiforestAzione consolida la propria presenza sul territorio, confermandosi un’iniziativa concreta, partecipativa e coerente con gli obiettivi europei e italiani di transizione ecologica e resilienza urbana.