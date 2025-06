[Sicilia] Defr 2026/28, Cisal incontra l’assessore regionale Dagnino: “Servono più risorse per comuni e cybersicurezza”

Palermo, 26 giugno 2025 – “Il nuovo Documento di Economia e finanza 2026/2028, presentato oggi dall’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino alle organizzazioni sindacali, è una buona base di partenza ma servono più risorse per la Seus, la stabilizzazione dei precari e gli investimenti sulla cybersicurezza, specie alla luce degli ultimi attacchi informatici subiti dalle Asp”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Gaspare Di Pasquale della Cisal a margine dell’incontro tra l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, e le organizzazioni sindacali per il confronto sul Defr 2026/2028.

“Abbiamo apprezzato il Documento che, pur in un quadro internazionale sfavorevole, contiene alcuni interventi positivi – dicono Badagliacca e Di Pasquale – ma abbiamo chiesto di affiancarne di ulteriori che sarebbero decisivi per la modernizzazione della macchina burocratica e il rilancio dell’economia. Tra questi l’attivazione dell’area delle Elevate professionalità per accelerare sulla spesa del Pnrr, il potenziamento di Seus 118, più risorse per gli enti locali al fine di stabilizzare i precari storici e aumentare le ore. Decisiva anche la creazione di una società per la cybersicurezza, prevista dalle norme nazionali, per tutelare la Pubblica amministrazione, prevenendo gli attacchi informatici come quelli dei giorni scorsi ai danni delle Asp”.

condividi su: