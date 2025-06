I Socialdemocratici italiani di SD terranno il loro congresso nazionale venerdì 27 giugno a Roma, a partire dalle 10 presso la Domus Sessoriana in Piazza di Santa Croce in Gerusalemme, accanto alla nota Basilica minore dell’Esquilino. L’assise congressuale si svolgerà per temi e molto probabilmente vedrà la riconferma del segretario nazionale Umberto Costi, medico e docente universitario romano, con alle spalle una storia persona e familiare legata da sempre al socialismo democratico: il padre, Silvano Costi, fu più volte parlamentare e sottosegretario socialdemocratico, mentre il nonno era il pittore, scultore poeta e sindacalista Raffaele Costi, che fu comandante partigiano delle Brigate Matteotti. Il Sole nascente intende concorrere al rilancio di un Terzo polo riformista, liberale ed europeista con tutte quelle forze che non si riconoscono nelle due principali coalizioni oggi esistenti, giudicate dai Socialdemocratici come «impraticabili per il loro elevatissimo tasso di populismo». Gli eredi di Giuseppe Saragat, particolarmente radicati nel Lazio e in Sicilia, hanno deciso di inserire nella tessera di adesione, oltre al volto di Giacomo Matteotti, anche i colori della bandiera ucraina, per esprimere vicinanza e sostegno al paese invaso dal regime di Putin.

Roma, 26 giugno 2025