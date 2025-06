Bruxelles, 26 giu – «Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Fabrizio Tantillo e Gorgui Diagne, nominati oggi rispettivamente segretario e vicario unico di Forza Italia Giovani in Sicilia. Con loro prende forma una nuova fase per il movimento giovanile nell’Isola, fatta di dinamismo, radicamento e visione proiettata in avanti. Ringrazio di cuore l’uscente segretario Antonio Montemagno, oggi chiamato a nuove responsabilità politiche, per il lavoro portato avanti con dedizione in questi anni. Un sentito riconoscimento va anche a Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani, per la sensibilità avuta nella scelta della nuova guida regionale. Sono certo che Tantillo e Diagne sapranno interpretare al meglio le istanze dei ragazzi del nostro movimento, valorizzandone la passione e la preparazione. Li aspetto presto a Bruxelles per continuare insieme questo percorso». Così l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, a margine del rinnovamento della guida di Forza Italia Giovani in Sicilia.

