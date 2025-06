Lotto: in Sicilia doppietta da 49mila euro

La Sicilia esulta grazie al Lotto. Nel concorso di venerdì 20 giugno, come riporta Agipronews, si registra una doppietta da oltre 49mila euro: una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Palermo regalano oltre 25mila euro a un fortunato giocatore di Spadafora, in provincia di Messina, in via Lungomare mentre un terno e tre ambi su Nazionale valgono una vincita da oltre 23mila euro a San Cataldo, provincia di Caltanissetta, in corso Vittorio Emanuele. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 642,9 milioni da inizio 2025.

