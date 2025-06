Sanità: divario Nord-Sud, la CNA Pensionati Sicilia presenta i dati a Palermo, 6 giugno

Palermo, 5 giugno 2025 – In occasione dell’Assemblea Quadriennale Elettiva Regionale di CNA Pensionati Sicilia, che si terrà giovedì 6 giugno 2025 alle ore 10.30 presso il San Paolo Palace Hotel (Via Messina Marine 91, Palermo), sarà presentata la ricerca nazionale sulla sanità e la terza età, realizzata da CNA Pensionati Nazionale in collaborazione con l’Istituto Tagliacarne di Unioncamere e con il professore Elio Borgonovi dell’Università Bocconi di Milano.

Lo studio, che ha coinvolto oltre 10.000 pensionati in tutta Italia, evidenzia in modo chiaro il divario esistente tra il sistema sanitario nazionale e quello siciliano, sia in termini di livelli assistenziali, cure disponibili che qualità delle prestazioni. Un’analisi fondamentale per comprendere le criticità e individuare soluzioni concrete a tutela dei diritti dei pensionati.

I lavori si apriranno con i saluti e l’introduzione di Raimondo Augello, Presidente Regionale CNA Pensionati Sicilia. Subito dopo la presentazione della Ricerca sulla Sanità e Terza Età: dati Sicilia da parte di Mario Filippello, Segretario Regionale CNA Pensionati Sicilia. Seguiranno gli Interventi di Rosario Alescio, Amministratore Delegato Sisifo, Ignazio Del Campo, Direttore ASP Palermo, Calogero Leanza, Componente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari ARS, Gaspare Vitrano, Presidente III Commissione Attività Produttive ARS.

Concludono Piero Giglione, Segretario Regionale CNA Sicilia – Coord. Area Sociale CNA Nazionale e Giovanni Giungi, Presidente Nazionale CNA Pensionati.

Al termine dei lavori si svolgeranno i rinnovi quadriennali delle cariche statutarie.

L’assemblea rappresenta un momento cruciale per discutere le priorità dei pensionati siciliani, alla luce dei dati emersi dalla ricerca, e per rilanciare proposte che garantiscano servizi più equi ed efficienti.