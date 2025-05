Amministrative Sicilia, Falcone (FI-PPE): «Buon lavoro a Concetto Stagnitti nuovo sindaco di Castiglione di Sicilia. Nel Catanese ottime performance candidati FI»

Bruxelles, 26 maggio – «Voglio formulare i migliori auguri di buon lavoro a Concetto Stagnitti, nuovo sindaco di Castiglione di Sicilia, eletto alla guida di una lista che sarà una garanzia di buongoverno e di capacità amministrative al servizio della sua comunità. Per il territorio etneo l’occasione di voltare pagina, ricreando condizioni di armonia e dialogo, rimettendo in moto lo sviluppo locale». Lo dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, segretario provinciale di Forza Italia a Catania, commentando lo spoglio delle Amministrative del week end in Sicilia. «Accanto al successo di Stagnitti, nostro segretario azzurro a Castiglione – aggiunge Falcone – registriamo in tutti i centri al voto in provincia di Catania delle ottime performance dei candidati di Forza Italia o sostenuti da Forza Italia. Una bella conferma della fiducia dei cittadini nelle nostre proposte politiche che vanno nella direzione di difesa dei territori e dell’impegno per la buona amministrazione e l’ascolto dei cittadini», conclude Falcone.

