L’Istituto “Gabelli” di Misterbianco al Parlamento di Bruxelles: studenti a lezione d’Europa

Ospiti dell’eurodeputato Falcone: «Giovani imparano a competere su scala internazionale»

Bruxelles, 23 maggio – Una trentina di studenti dell’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” di Misterbianco è stata ospitata a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, dall’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel gruppo PPE. Il gruppo era composto anche da una folta rappresentanza di alunni della scuola Bodoskolan di Borås (Svezia), impegnati con l’Istituto “Gabelli” nel progetto Erasmus+ Indire, realizzato nell’ambito del Pnrr. Gli studenti sono stati accompagnati dalle docenti Licia Arcidiacono, Maria Boria e Giuliana Saporito. In visita istituzionale a Bruxelles anche il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e l’assessore alla Pubblica Istruzione Marina Virgillito. Per gli studenti di Misterbianco e Borås, un’opportunità di grande interesse, utile a osservare da vicino il funzionamento delle istituzioni europee, affrontando temi come i principi della democrazia, la partecipazione alla vita pubblica e l’integrazione culturale.

«Queste esperienze – ha dichiarato l’eurodeputato Falcone – rappresentano il volto concreto di un’Europa che investe nei giovani e nel futuro delle comunità. Il coinvolgimento diretto degli studenti, grazie all’efficacia di programmi come Erasmus+, è uno dei modi migliori per alimentare il senso di appartenenza all’Unione, aiutando anche i giovani a proiettare le proprie aspirazioni e a saper competere su una scala non più solo locale o nazionale, bensì internazionale. Complimenti alla scuola “Gabelli”, alla preside Adriana Battaglia e alle docenti che curano il progetto, nonché all’Amministrazione comunale di Misterbianco per la virtuosa sinergia a supporto dell’internazionalizzazione scolastica», ha concluso Falcone.

