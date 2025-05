Milano: mercoledì 21 maggio Save the Children e Comune di Milano inaugurano il Punto Luce al Gallaratese, nuovo centro ad alta intensità educativa per il contrasto alla povertà educativa e la dispersione scolastica

Domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 9:30, in via Ojetti 20, a Milano, sarà inaugurato il Punto Luce[1] di Save the Children nel quartiere Gallaratese, un nuovo centro ad alta intensità educativa che accoglierà bambini, bambine e adolescenti con l’obiettivo di illuminare il futuro di migliaia di minori che potranno accedere gratuitamente ad attività educative e formative.

All’evento di inaugurazione saranno presenti: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Giulia Pelucchi, Presidente Municipio 8 di Milano; Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children Italia; Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia; Giovanni Pietro Poggio, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Borsi di Milano, le studentesse e gli studenti; Sara Mariazzi, Presidente Cooperativa EQUA; Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo; Roberto Selva, Advisor Marketing e Comunicazione di Esselunga.

Il Punto Luce nasce su un’area interessata da un progetto di rigenerazione urbana del Comune di Milano, è il terzo Punto Luce aperto dall’Organizzazione nella città di Milano, dopo quelli del Giambellino e di Quarto Oggiaro ed è stato progettato con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Durante l’evento di inaugurazione sono previste attività con le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Borsi.

[1] I Punti Luce di Save the Children sono 27 in 20 città italiane di 15 regioni (Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto): https://www.savethechildren.it/10-anni-di-punti-luce