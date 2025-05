Dalla Puglia e dalla Sicilia fino al cuore del Festival dell’Economia di Trento: protagonisti due studenti del Mezzogiorno selezionati tra centinaia di candidati, per partecipare al Festival e al Fuori Festival grazie alla call for ideas “Le voci del domani”

I giovani conquistano per la prima volta il palco del Festival dell’Economia di Trento come autori e speaker. Già al centro della programmazione del Fuori Festival, che da tre anni propone eventi e dibattiti dedicati ai temi di loro interesse, i giovani diventano ora protagonisti del Festival grazie alla call for ideas “Le Voci del domani”, l’iniziativa promossa dal Comitato Scientifico del Festival e dal comitato organizzatore del Fuori Festival per dare voce alle nuove generazioni. Tra questi due studenti provenienti da Puglia e Sicilia .

Lanciata per celebrare il ventesimo compleanno del Festival dell’Economia, la call for ideas “Le Voci del domani” è stata pensata per offrire ai giovani dai 16 ai 26 anni e agli studenti universitari la possibilità di portare nelle quattro giornate della manifestazione anche le loro idee, il loro punto di vista e le loro speranze per il futuro.

L’adesione all’iniziativa lanciata a febbraio è stata fortissima, con centinaia di candidature provenienti da tutta Italia, segno di un importante desiderio di partecipazione delle nuove generazioni e di una grande voglia di far sentire la propria voce ed esprimere la propria visione del mondo di oggi e di domani. 28 sono i ragazzi e ragazze selezionati in totale , di cui 13 studentesse e studenti universitari selezionati dal comitato scientifico per il Festival e 15 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 26 anni selezionati dal comitato organizzatore per il Fuori Festival.

Per il Festival gli studenti universitari potevano candidarsi come speaker o autori di panel del Festival.

Leonardo Alfio Cannavò, originario di Taormina, e studente dell’Università di Trento, è stato selezionato dal Comitato Scientifico del Festival come autore con il panel da lui proposto “Europa, debito pubblico e sostenibilità democratica”. L’incontro si terrà il 22 maggio 2025 al Palazzo Sardagna –Sala delle Scienze. Insieme a lui interverranno Roberto Tamborini e William Giovanni Pigato, entrambi dell’Università di Trento, e Luca Beltrametti, docente dell’Università di Genova.

Daniele Giove, originario della provincia di Bari e studente dell’Università degli Studi di Trento, è stato invece selezionato in qualità di speaker ed è stato inserito dal Comitato Scientifico del Festival in panel già in programma su temi da lui argomentati in fase di candidatura: sarà così tra i protagonisti del panel “Nel 2050 un italiano su tre avrà più di 65 anni” in programma il 24 maggio 2025 dalle ore 16:45 alle 18:00 presso Palazzo Bassetti. Il dibattito, dedicato al tema dell’inverno demografico, lo vedrà partecipare al fianco di Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi, Gianluigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, Pierluigi Depentori, direttore de L’Adige, Alessandro Rosina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Agnese Vitali dell’Università di Trento.

Microfoni aperti dunque ai giovani, alle loro voci, visioni, idee e speranze per il futuro.