SANITA’: CITTADINI A SINDACATI “NESSUN TIMORE DI SMENTITA”   

“In merito alle dichiarazioni rilasciate dalla CGIL CISL e UIL rispetto a quanto ho dichiarato ieri, nessun timore di smentita”. Lo dice Barbara Cittadini, presidente regionale di Aiop, l’associazione ospedalità privata che lunedì ha incontrato una delegazione dell’Ugl.

“Il 28 gennaio, presso il Ministero della Salute, si è svolto il primo incontro sul rinnovo dei contratti della sanità privata, al quale erano presenti l’AIOP, le altre associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e del Ministero”, spiega Cittadini, “successivamente si è aperto un approfondito confronto tra l’Aiop nazionale e il Ministero della salute, che è attualmente in corso, per il rinnovo del contratto del personale non medico, del quale i sindacati sono pienamente informati. Il confronto con il Ministero è necessario proprio per creare i presupposti per il rinnovo del CCNL”.

“Sul tema infatti, permangono delle reali difficoltà”, continua, “dovute al fatto che, a fronte degli incrementi dei costi aziendali intervenuti in questi anni, le tariffe delle prestazioni ospedaliere sono datate in quanto risalgono al 2012. Una soluzione differente metterebbe a serio rischio la sopravvivenza stessa delle aziende associate e di conseguenza il mantenimento dei livelli occupazionali. Auspichiamo, nell’interesse di tutti, che si pervenga al più presto ad una soluzione”.