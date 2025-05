SU SISAL.IT LA SVEZIA RIMANE STABILE NELLA SUA POSIZIONE DI FAVORITA, MA ATTENZIONE ALL’AUSTRIA PRONTA A TOGLIERLE LA CORONA

ITALIA E SAN MARINO? È ANCORA TESTA A TESTA, MENTRE L’INGHILTERRA PRENDE IL TESTIMONE DALLA NORVEGIA



Milano, 16 maggio 2025 – Dopo aver scoperto tutti i 26 concorrenti di questo Eurovision, la domanda ora sorge spontanea: chi trionferà? Secondo gli esperti Sisal la Svezia offerta a 2,00 continua a essere la principale candidata alla vittoria finale, favoritissima anche dal televoto (1,50). Una posizione che il paese detiene in maniera stabile prima ancora che i KAJ si esibissero sul palco della St. Jakobshalle. Ma attenzione all’Austria, determinata a rubarle la corona con quota 3,50. JJ sembrerebbe inoltre aver già conquistato anche la giuria portando così la sua patria a essere più avvantaggiata in questa fase con quota 1,85 vs 16,00.

Anche la Francia potrebbe però rivelarsi un avversario da non sottovalutare: con quota 7,50 cerca il trionfo e convince la giuria (3,75). Il possibile podio potrebbe essere infatti così composto: Svezia, Austria e Francia, ma la gara è ancora tutta aperta e paesi come Israele e l’Estonia di Tommy Cash, favoriti al televoto – a 4,50 e 7,50 – potrebbero ribaltare completamente la scena.

E invece che destino spetterà all’Italia? Lucio Corsi è viralissimo, ma resta l’underdog di questa edizione. Con quota 50,00 – alla pari di Gabry Ponte – potrebbe ancora riservare sorprese. Non si può dire lo stesso per il Regno Unito che quest’anno sembrerebbe prendere il testimone dell’ultimo classificato (3,00) dalla Norvegia che anche in questa edizione sarà ricordata nei titoli di coda (5,00)

Non ci resta che aspettare domani sera, lo spettacolo sembra essere assicurato!