Salesiani di Sicilia in festa per i nuovi diaconi: una risposta d’amore al servizio dei giovani e della comunità. Due di loro sono siciliani

La gioia della vocazione si fa dono concreto: sabato 17 maggio 2025, alle ore 17.00, presso la Basilica Cattedrale “S. Maria Assunta” di Messina, nove giovani salesiani riceveranno l’ordinazione diaconale per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S. E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela.

Si tratta dell’ultima tappa prima dell’ordinazione sacerdotale. Dopo la professione perpetua avvenuta lo scorso ottobre, questi giovani – provenienti da diverse Ispettorie salesiane del mondo – hanno completato il percorso accademico presso l’Istituto Teologico “San Tommaso” di Messina e si preparano a dire un “sì” ancora più pieno alla loro vocazione. L’ordinazione diaconale non è infatti solo un passaggio, ma una risposta consapevole e definitiva a una chiamata che chiede di farsi servitori della Parola, dei giovani e della comunità cristiana.

“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34) è il motto scelto per ricordare questo importante momento della loro scelta vocazionale. Una scelta di amore per la Chiesa e per giovani più poveri.

Tra loro anche due giovani siciliani: don Orazio Moschetti, originario di Biancavilla e salesiano dal 2018, e don Emanuele Geraci, di Messina, salesiano dal 2017. Entrambi vivono con passione e creatività il carisma di Don Bosco, profondamente inseriti nella realtà giovanile e nella missione salesiana.

I nomi degli ordinandi sono: Rogers Berocan (AGL), Sérgio A. Dos Santos (ANG), Emanuele Geraci (ISI), Eric Nshimiyimana (IME), Francisco Horta (TLS), Alexandre Majambere (IME), Orazio Moschetti (ISI), Déo Nizerimana (AGL), U. Frank T. Bayiha (ATE).

Un momento di grazia e di festa perché questi giovani nel loro “Eccomi” a Dio e ai fratelli, sull’esempio di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli si preparano a servire la Chiesa più da vicino.