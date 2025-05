PLAUDIAMO ALL’ECCELLENTE OPERAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONDOTTA DALLA SQUADRA MOBILE DI AGRIGENTO INDIRIZZATA A RIPRISTINARE LEGALITA’ NELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE ANTONINO ALLETTO:

L’azione investigativa odierna condotta dalla Squadra Mobile di Agrigento, confermano, l’alto profilo investigativo comprovato delle donne e dagli uomini della Polizia di Stato e quindi l’indispensabile attività di vigilanza che deve essere posta in essere per evitare inquinamenti di qualsiasi tipo nella concessione degli appalti pubblici, solo in questo modo è possibile privilegiare le aziende sane del nostro paese, individuando, se ci sono, precise responsabilità di funzionari dello stato e/o di Politici che tradiscono il proprio mandato, tradendo ai danni dei cittadini le rispettive funzione demandate. Per tali casi, e non vogliamo esprimere un concetto retorico, occorrerebbe individuare ed applicare pene severissime, prive di benefici, senza alcuno sconto di pena.

Il danno che queste circostanza creano alla collettività in termini economici e qualitativi è da ritenere enorme ed irreparabile.

Vicende simili trascinano la realtà imprenditoriale Agrigentina nel baratro della scorrettezza gestionale degli appalti pubblici nel corso dei quali le imprese sane, che sono la maggioranza, ne subiscono le conseguenze. Le attività imprenditoriali sane che danno lavoro e imprimono un salto di qualità per tutto il contesto lavorativo della Città e in generale all’economia del paese devono essere premiate.

Le congratulazioni agli operatori della Polizia di Stato,in queste circostanze, non dovrebbero pervenire esclusivamente da chi è perfettamente a conoscenza dei sacrifici degli operatori di Polizia per le laboriose e snervanti lunghe ore di lavoro che tali operazioni esigono, queste dovrebbero giungere da quella parte politica ed imprenditoriale sana che vuole un contesto di legalità e trasparenza gestionale complessiva su tutti gli ambiti, libera da qualsiasi distorsione criminale, sia essa organizzata che comune.

Il Segretario Generale Provinciale Alfonso Imbrò nell’associarsi alle congratulazioni espresse dal massimo responsabile dell’O.S., ribadisce le congratulazioni del Sindacato al Dirigente della Squadra Mobile Dr. Vincenzo PERTA, ai colleghi della Squadra Mobile e alla Magistratura Agrigentina, segno che lo Stato c’è e funziona, auspichiamo che il nostro Capo della Polizia ponga maggiore attenzione alla necessità impellenti di personale di cui ha bisogno la nostra Questura e i nostri avamposti.