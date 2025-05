Nuovo Papa: Tagle sorpassa Parolin, per i bookmaker internazionali fumata bianca l’8 maggio

ROMA – Ribaltone a due giorni dall’inizio del Conclave. Per i bookmaker inglesi, riporta Agipronews, è ora Luis Antonio Tagle il “prescelto”: il Cardinale filippino nuovo Papa è offerto a 2 da William Hill, rispetto al 4,25 della scorsa settimana. Sorpassato il grande favorito Pietro Parolin, sceso da 3,50 a 3,25 ma ora secondo nelle preferenze degli analisti. Continua la rimonta degli altri due italiani in lizza : Matteo Zuppi, a 5, precede Pierbattista Pizzaballa a quota 6.

I betting analyst britannici scommettono anche sul giorno in cui verrà annunciato il nuovo Pontefice: previsto un Conclave molto breve, con fumata bianca già l’8 maggio – il secondo giorno in calendario – fissata a 2,10, in vantaggio sul 9 maggio dato a 2,75, mentre sale a 9,50 l’elezione papale alla prima votazione, mercoledì 7 maggio.