Esulta la Sicilia grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 55mila euro, a Palermo, nell’estrazione di venerdì 4 luglio 2025. La vincita è stata realizzata in un punto vendita di Viale Lazio, grazie a un ambo, due ambi “Oro” e un terno “Oro”, con una giocata “Oro” da 30 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro, per un totale di 683,9 milioni di euro da inizio 2025.

condividi su: