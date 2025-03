On. Ida Carmina M5S: “Il M5S dà priorità alla tutela del diritto alla salute . Continua il tour sulla sanità del M5SSicilia: domani incontro in Provincia di Agrigento a Realmonte, Scala dei Turchi”  

L’On. Ida Carmina, deputata del M5S, comunica ai cittadini agrigentini che domani pomeriggio alle 17.00 presso la Sala Madison di Realmonte continua il tour “UN’ ALTRA SICILIA E’ POSSIBILE”, a partire dal tema della SANITÀ, dopo le riuscite assemblee di Trapani, Palermo, Catania e Messina, adesso è il turno di Agrigento.

Da un mese, la comunità M5S Sicilia è impegnata in un dialogo aperto per affrontare i problemi che da troppo tempo attanagliano la nostra terra. Perché “𝐮𝐧’𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 Sicilia 𝐞̀ 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞”, ma dobbiamo volerlo.

E per farlo, è fondamentale mettersi insieme, ascoltarsi e lavorare per il cambiamento.

Il primo tema su cui ci siamo concentrati è la 𝐒𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀, alla luce delle numerose criticità che il sistema sanitario siciliano sta vivendo.

E perché il diritto alla Salute, assieme al diritto alla Vita, cui è correlato, è il principale diritto di ogni essere umano.

I disservizi della Sanità in Sicilia non sono più accettabili e attraverso il confronto con i cittadini stiamo monitorando provincia per provincia i gravissimi ritardi e le inefficienze che si riverberano sui mancati servizi e assistenza che, purtroppo, in alcuni casi, sfociano in situazioni irreparabili. Dobbiamo dire basta a lottizzazioni e clientele che inquinano il sistema sanitario siciliano e arrivano a lesioni del diritto alla salute o provocano addirittura morti per mala sanità, basta ai tagli alla sanità ed alle mancate risorse per il personale e per la sicurezza negli ospedali, conclude l’On. Ida Carmina.